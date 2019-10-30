"Цифровой университет… Мы для себя очень долго определяли, что это такое. Это собрание нескольких автоматизированных систем управления, которые работают в вузе?.. Наверное, это не так. Мне бы очень хотелось, чтобы за те дни, что будет работать форум, мы смогли бы понять, что создавать специалиста с цифровыми компетенциями невозможно без изменения самого нашего сознания, изменения самого университета. Если мы не будем меняться, завтрашние абитуриенты будут говорить: "Как у вас здесь все старо! Да, вы учите новым вещам, но по старинке". И мы должны ответить на этот вызов и понять", - напутствовал участников форума проректор Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева (соорганизатора форума с российской стороны) Евгений Ивашкин.
Союзный форум инженерно-технологических вузов взял курс на цифровизацию
МИНСК, 30 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. Концепция "Цифрового университета" стала главной темой проходящего в Минске VIII Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, на который съехались около 200 ученых и обучающихся из ста вузов и организаций Белоруссии, России, Узбекистана, Сербии и Чехии.
В рамках четырех секций и тематических семинаров участники форума, проходящего на площадке Белорусского национального технического университета (БНТУ), обсуждают вопросы, связанные с развитием и цифровизацией инженерного образования в России и Белоруссии, делятся опытом. Итогом работы должна стать совместная программа действий, нацеленная на цифровизацию вузов.
Концепция "Цифровой университет" предполагает обсуждение таких вопросов, как интеграция в учебный процесс ресурсов интернета, онлайн-обучение, внедрение технологий виртуальной реальности, инфраструктура обеспечения безопасности, основанная на биометрической идентификации личности, современные системы аналитики и визуализации данных, которые могут быть внедрены в образование.
В частности, в дни форума пройдут семинары по таким темам, как "Цифровой университет – современные ПО и оборудование для образовательного процесса. Автоматизация образовательного процесса", "Цифровой документооборот, управление персоналом, аналитика", "Молодежные стартапы для цифрового университета" и другие.
"Цифровизация – инструмент, которым вузам необходимо овладеть, чтобы ориентироваться в мировом пространстве. Это как иностранный язык для специалистов, который взаимодействуют с коллегами со всего мира, без которого тоже нельзя. Вот таких специалистов мы и готовим. И аналогично постарались организовать все секции", - подчеркнул первый проректор БНТУ Георгий Вершина.