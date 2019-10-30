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РИА Новости
Союзное государство

Союзный форум инженерно-технологических вузов взял курс на цифровизацию

12:41 30.10.2019
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© Depositphotos / stokketeСтуденты сидят за компьютером
Студенты сидят за компьютером
© Depositphotos / stokkete
МИНСК, 30 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. Концепция "Цифрового университета" стала главной темой проходящего в Минске VIII Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, на который съехались около 200 ученых и обучающихся из ста вузов и организаций Белоруссии, России, Узбекистана, Сербии и Чехии.
В рамках четырех секций и тематических семинаров участники форума, проходящего на площадке Белорусского национального технического университета (БНТУ), обсуждают вопросы, связанные с развитием и цифровизацией инженерного образования в России и Белоруссии, делятся опытом. Итогом работы должна стать совместная программа действий, нацеленная на цифровизацию вузов.

"Цифровой университет… Мы для себя очень долго определяли, что это такое. Это собрание нескольких автоматизированных систем управления, которые работают в вузе?.. Наверное, это не так. Мне бы очень хотелось, чтобы за те дни, что будет работать форум, мы смогли бы понять, что создавать специалиста с цифровыми компетенциями невозможно без изменения самого нашего сознания, изменения самого университета. Если мы не будем меняться, завтрашние абитуриенты будут говорить: "Как у вас здесь все старо! Да, вы учите новым вещам, но по старинке". И мы должны ответить на этот вызов и понять", - напутствовал участников форума проректор Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева (соорганизатора форума с российской стороны) Евгений Ивашкин.

Концепция "‎Цифровой университет" предполагает обсуждение таких вопросов, как интеграция в учебный процесс ресурсов интернета, онлайн-обучение, внедрение технологий виртуальной реальности, инфраструктура обеспечения безопасности, основанная на биометрической идентификации личности, современные системы аналитики и визуализации данных, которые могут быть внедрены в образование.
В частности, в дни форума пройдут семинары по таким темам, как "Цифровой университет – современные ПО и оборудование для образовательного процесса. Автоматизация образовательного процесса", "Цифровой документооборот, управление персоналом, аналитика", "Молодежные стартапы для цифрового университета" и другие.
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29 октября, 19:38Союзное государство
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"Цифровизация – инструмент, которым вузам необходимо овладеть, чтобы ориентироваться в мировом пространстве. Это как иностранный язык для специалистов, который взаимодействуют с коллегами со всего мира, без которого тоже нельзя. Вот таких специалистов мы и готовим. И аналогично постарались организовать все секции", - подчеркнул первый проректор БНТУ Георгий Вершина.
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