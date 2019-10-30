Союзный форум инженерно-технологических вузов взял курс на цифровизацию

"Цифровой университет… Мы для себя очень долго определяли, что это такое. Это собрание нескольких автоматизированных систем управления, которые работают в вузе?.. Наверное, это не так. Мне бы очень хотелось, чтобы за те дни, что будет работать форум, мы смогли бы понять, что создавать специалиста с цифровыми компетенциями невозможно без изменения самого нашего сознания, изменения самого университета. Если мы не будем меняться, завтрашние абитуриенты будут говорить: "Как у вас здесь все старо! Да, вы учите новым вещам, но по старинке". И мы должны ответить на этот вызов и понять", - напутствовал участников форума проректор Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева (соорганизатора форума с российской стороны) Евгений Ивашкин.