Эксперты рассказали, как часто путешествуют турагенты

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Большинство опрошенных сервисом путешествий российских турагентов отправляются в поездки три-четыре раза в год, сообщает B2B.Ostrovok.

Аналитики провели исследование и выяснили, верно ли представление о том, что профессия агента подразумевает регулярные путешествия. В опросе приняли участие более 500 сотрудников турфирм из 75 городов России.

Оказалось, что 37% специалистов в течение года совершают три-четыре поездки, 32% — одну-две, 17% — пять-шесть.