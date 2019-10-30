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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, как часто путешествуют турагенты

22:49 30.10.2019
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© Depositphotos / glazunofoto@gmail.comДевушка-гид
Девушка-гид
© Depositphotos / glazunofoto@gmail.com
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Большинство опрошенных сервисом путешествий российских турагентов отправляются в поездки три-четыре раза в год, сообщает B2B.Ostrovok.
Аналитики провели исследование и выяснили, верно ли представление о том, что профессия агента подразумевает регулярные путешествия. В опросе приняли участие более 500 сотрудников турфирм из 75 городов России.
Оказалось, что 37% специалистов в течение года совершают три-четыре поездки, 32% — одну-две, 17% — пять-шесть.
Ежемесячно отправляются в туры 7% сотрудников туркомпаний, а 6% профессионалов делают это семь-восемь раз в год. И только один процент агентов путешествует чаще, чем раз в четыре недели.
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