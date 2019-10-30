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РИА Новости
Культура

В Москве прошел молодежный фестиваль уличных культур "Метро Индастриалс"

14:03 30.10.2019
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В Москве прошел первый в России фестиваль экстремальных видов спорта в метро. Соревнования "Метро Индастриалс" сопровождались диджей-сетом, световыми и звуковыми эффектами.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На время проведения фестиваля "Метро Индастриалс" станция московского метрополитена "Деловой центр" стала площадкой для соревнований в экстремальных видах спорта: скалолазании, футбольном фристайле, ММА, панна (разновидность уличного футбола) и велофристайле.

Участник молодежного фестиваля уличных культур Метро Индастриалс на станции московского метро Деловой центр
1 из 7

На время проведения фестиваля "Метро Индастриалс" станция московского метрополитена "Деловой центр" стала площадкой для соревнований в экстремальных видах спорта: скалолазании, футбольном фристайле, ММА, панна (разновидность уличного футбола) и велофристайле.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На платформе появились клетка для ММА, специальный скалодром, зоны для футбольного фристайла и панна, а также эйр-секция для велофристайла с трамплином.

Участники молодежного фестиваля уличных культур Метро Индастриалс на станции московского метро Деловой центр
2 из 7

На платформе появились клетка для ММА, специальный скалодром, зоны для футбольного фристайла и панна, а также эйр-секция для велофристайла с трамплином.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участницы молодежного фестиваля уличных культур "Метро Индастриалс" на станции московского метро "Деловой центр"

Участницы молодежного фестиваля уличных культур Метро Индастриалс на станции московского метро Деловой центр
3 из 7

Участницы молодежного фестиваля уличных культур "Метро Индастриалс" на станции московского метро "Деловой центр"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На станции установили спортивные снаряды и конструкции, а разминались спортсмены в вагонах поезда.

Велосипеды участников молодежного фестиваля уличных культур Метро Индастриалс на станции московского метро Деловой центр
4 из 7

На станции установили спортивные снаряды и конструкции, а разминались спортсмены в вагонах поезда.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участниками и зрителями фестиваля можно было стать, пройдя предварительную регистрацию и получив приглашение от организаторов.

Участник молодежного фестиваля уличных культур Метро Индастриалс на станции московского метро Деловой центр
5 из 7

Участниками и зрителями фестиваля можно было стать, пройдя предварительную регистрацию и получив приглашение от организаторов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участник молодежного фестиваля уличных культур "Метро Индастриалс"

Участник молодежного фестиваля уличных культур Метро Индастриалс на станции московского метро Деловой центр
6 из 7

Участник молодежного фестиваля уличных культур "Метро Индастриалс"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На время проведения фестиваля "Метро Индастриалс" станция московского метрополитена "Деловой центр" стала площадкой для соревнований в экстремальных видах спорта: скалолазании, футбольном фристайле, ММА, панна (разновидность уличного футбола) и велофристайле. .

Участник молодежного фестиваля уличных культур Метро Индастриалс на станции московского метро Деловой центр
7 из 7

На время проведения фестиваля "Метро Индастриалс" станция московского метрополитена "Деловой центр" стала площадкой для соревнований в экстремальных видах спорта: скалолазании, футбольном фристайле, ММА, панна (разновидность уличного футбола) и велофристайле. .

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
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