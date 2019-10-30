В Москве прошел молодежный фестиваль уличных культур "Метро Индастриалс"

На время проведения фестиваля "Метро Индастриалс" станция московского метрополитена "Деловой центр" стала площадкой для соревнований в экстремальных видах спорта: скалолазании, футбольном фристайле, ММА, панна (разновидность уличного футбола) и велофристайле.
На время проведения фестиваля "Метро Индастриалс" станция московского метрополитена "Деловой центр" стала площадкой для соревнований в экстремальных видах спорта: скалолазании, футбольном фристайле, ММА, панна (разновидность уличного футбола) и велофристайле.
На платформе появились клетка для ММА, специальный скалодром, зоны для футбольного фристайла и панна, а также эйр-секция для велофристайла с трамплином.
На платформе появились клетка для ММА, специальный скалодром, зоны для футбольного фристайла и панна, а также эйр-секция для велофристайла с трамплином.
Участницы молодежного фестиваля уличных культур "Метро Индастриалс" на станции московского метро "Деловой центр"
Участницы молодежного фестиваля уличных культур "Метро Индастриалс" на станции московского метро "Деловой центр"
На станции установили спортивные снаряды и конструкции, а разминались спортсмены в вагонах поезда.
На станции установили спортивные снаряды и конструкции, а разминались спортсмены в вагонах поезда.
Участниками и зрителями фестиваля можно было стать, пройдя предварительную регистрацию и получив приглашение от организаторов.
Участниками и зрителями фестиваля можно было стать, пройдя предварительную регистрацию и получив приглашение от организаторов.
Участник молодежного фестиваля уличных культур "Метро Индастриалс"
Участник молодежного фестиваля уличных культур "Метро Индастриалс"
На время проведения фестиваля "Метро Индастриалс" станция московского метрополитена "Деловой центр" стала площадкой для соревнований в экстремальных видах спорта: скалолазании, футбольном фристайле, ММА, панна (разновидность уличного футбола) и велофристайле. .
На время проведения фестиваля "Метро Индастриалс" станция московского метрополитена "Деловой центр" стала площадкой для соревнований в экстремальных видах спорта: скалолазании, футбольном фристайле, ММА, панна (разновидность уличного футбола) и велофристайле. .