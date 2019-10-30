Россия за сутки зафиксировала 13 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 13 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 25, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 2, Алеппо – 2, Латакия – 5, Хама – 4. Турецкой частью представительства зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Латакия – 9, Хама – 5", - говорится в сообщении.

В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в районе Сахур-2 в Алеппо, где было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны и тонна хлеба.