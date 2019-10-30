Разведение сил в Золотом-4 проходит в плановом порядке, заявили в Киеве

КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Разведение сил и средств в Золотом-4 в Донбассе проходит в плановом порядке под наблюдением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщила в среду депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", представитель кабмина в парламенте Ирина Верещук.

Во вторник в Золотом-4 на Донбассе началось зеркальное разведение сил. Как сообщали украинские военные, разведение стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели, это подтвердили представители СММ ОБСЕ.

"Разведение продолжается в плановом порядке, и все происходит под надзором СММ ОБСЕ", - цитирует Верещук агентство УНН