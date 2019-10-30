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РИА Новости

Разведение сил в Золотом-4 проходит в плановом порядке, заявили в Киеве

12:27 30.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОтвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Разведение сил и средств в Золотом-4 в Донбассе проходит в плановом порядке под наблюдением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщила в среду депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", представитель кабмина в парламенте Ирина Верещук.
Во вторник в Золотом-4 на Донбассе началось зеркальное разведение сил. Как сообщали украинские военные, разведение стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели, это подтвердили представители СММ ОБСЕ.
"Разведение продолжается в плановом порядке, и все происходит под надзором СММ ОБСЕ", - цитирует Верещук агентство УНН.
По ее словам, в течение 10 дней в Золотом-4 не было обстрелов.
Отвод сил в Золотом в Донбассе
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