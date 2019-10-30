Эксперт оценил возможный ответ Турции на признание в США геноцида армян

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Анкара может ответить на признание палатой представителей США геноцида армян в Османской империи временной заморозкой работы с Вашингтоном по Сирии, но полностью прекратить это сотрудничество невозможно, считает старший научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности МГИМО Юлия Кудряшова.

Палата представителей США в среду проголосовала за признание геноцида армян в Османской империи в начале XX века. За принятие документа, согласно результатам пресс-службы палаты, проголосовали 405, против - 11 человек. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава МИД Зограб Мнацаканян приветствовали решение американских конгрессменов. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил этот шаг, назвав его "позорным". В среду днем в МИД Турции был вызван посол США в Анкаре.

Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

"Что мы можем ожидать от этого? Еще дальнейшее замораживание политических отношений, то есть Турция временно откажется от согласования сирийского урегулирования с США, никакого партнерства с США в этом регионе временно быть не может. Возможна заморозка некоторых сделок, хотя, что касается экономических санкций и замораживания поставок оружия, в данный момент это исходит именно от США", - отметила Кудряшова.

По ее словам, Анкара приостановит сотрудничество с Вашингтоном по Сирии "на непродолжительный период".

"Совершенно исключить сотрудничество с США по Сирии невозможно, потому что США там являются весомым игроком, несмотря на политические потери вследствие подписания меморандума российско-турецкого", - отметила эксперт.

Кудряшова добавила, что палата представителей США ранее уже признавала геноцидом действия Османской империи против армян в начале XX века.

"В результате это все проходит через конгресс, и в конгрессе уже это все гаснет… Если взять прошлый опыт, тогда тоже вызывался посол. И в прошлый раз были заморожены отношения по военной линии – отказалась Турция временно закупать американское оружие. Но это прошлый опыт. Что сейчас происходит, понятно, что это связано с меморандумом по Сирии, связано с тем, что Турция не придерживается линии США в Сирии, (есть) разногласия по курдам", - отметила Кудряшова.

Анкара 9 октября начала на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник, 22 октября. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.