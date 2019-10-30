Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T12:23Z
https://ria.ru/20191030/1560388304.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156038/76/1560387631_0:17:2160:1233_1036x0_80_0_0_5d155967ef8c2de5abcaa5df125f93ad.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Создан щадящий способ ранней диагностики рака

12:23 30.10.2019
15554
© University of MichiganЛовушка для раковых клеток
Ловушка для раковых клеток
© University of Michigan
Ловушка для раковых клеток
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ученые придумали способ, как диагностировать рак на ранней стадии без инвазивной биопсии. Под кожу пациента помещается синтетический каркас, улавливающий раковые клетки, которые затем можно детально изучить. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Research.
При подозрении на злокачественную опухоль пациенту, для установки точного диагноза, делают биопсию пораженного органа — проникают внутрь и берут образец тканей. Эта инвазивная процедура в ряде случаев, например, биопсия легких, является сложной и опасной для человека.
Ученые из Мичиганского университета (США) предлагают вместо биопсии поместить под кожу небольшой синтетический каркас из биоматериала. Обрастая тканями, этот каркас превращаются в метастатическую нишу, которая захватывает циркулирующие агрессивные раковые клетки.
Ученые протестировали новый способ на мышах и показали, что синтетические каркасы успешно работают с несколькими типами рака у мышей, включая рак поджелудочной железы. После извлечения каркасов они провели анализ 635 генов присутствующих в захваченных раковых клетках.
Раковая клетка в организме человека
24 мая, 15:03РИА Наука
Ученые из МГУ создали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря
Из этих генов были выбраны десять, по которым с высокой долей вероятности можно определить: есть ли у мыши рак, который уже начал распространяться; у нее рак в начальной стадии, который еще не дал метастаз; или мышь здорова.
Выяснилось, что с помощью имплантированных каркасов можно обнаружить признаки онкологического заболевания даже до того, как раковые клетки начнут распространяться по организму, так как каркасы улавливают и иммунные клетки, образующиеся в ответ на первые проявления рака.
"Когда мы начинали эту работу, идея заключалась в том, что мы будем делать биопсию каркаса и искать опухолевые клетки, — приводит слова ведущего автора исследования Лонни Ши (Lonnie Shea) пресс-служба Мичиганского университета. — Но мы поняли, что, анализируя иммунные клетки, которые собираются первыми, мы можем обнаружить рак до его распространения".
В лечении злокачественных образований раннее выявление — ключевой фактор успеха при лечении. Помимо диагностики, новый способ позволит врачам отслеживать прогрессирование заболевания и реакцию на терапию.
Способность приманки привлекать иммунные и раковые клетки также может способствовать самому лечению. Эти устройства продемонстрировали способность замедлять рост метастатических опухолей рака молочной железы у мышей. Так как часть раковых клеток собирается в ловушках, меньшее их количество участвует в образовании опухоли.
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
10 февраля, 08:31РИА Новости
Ученые предсказали революцию в компьютерной диагностике рака через 5-10 лет
Ученые намерены оснастить каркасы датчиками, чтобы получать информацию в режиме реального времени с помощью технологии Bluetooth без извлечения устройства.
"В настоящий момент ранние признаки метастаз сложно обнаружить, — говорит соавтор исследования Жаклин Джерусс (Jacqueline S Jeruss). — Как только у пациента появляются симптомы, делают сканирование, но на этой стадии у него уже может быть много раковых клеток. Тогда и нужны более совершенные методы выявления метастаз. В этом случае адресное лечение может значительно замедлить развитие болезни".
1304231
Обсудить 1
РИА НаукаЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаМичиганский университетСША
Рекомендуем
Чашка кофе
Ученые рассказали о пользе регулярного употребления кофе
Пожилая пара отдыхает на берегу океана на Тенерифе
Американские ученые назвали четыре главные цели человеческой жизни
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе
Мясо
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Экспонаты выставки свидетельств военной агрессии ВСУ в Луганске
В ЛНР заявили, что на борту сбитого украинского беспилотника был яд
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День четвертый
Зрители ушли с "пьяного" концерта Наргиз в Уссурийске
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
Лавров оценил планы США "защищать нефтяные месторождения" в Сирии
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Мобильное приложение на экране смартфона
Ученые рассказали о неожиданной пользе авокадо
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Пишущая машинка
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
Полиция
В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
Лента новостейМолния