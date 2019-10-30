Бюджет Кубани превысит 305 миллиардов рублей в 2019 году

"В этом году бюджет Краснодарского края превысит 305 миллиардов рублей. За пять лет нам удалось увеличить этот показатель почти на 35%. Основная часть расходов идет на развитие социальной сферы. На строительство школ и детсадов в 2019 году с учетом федеральных средств мы направляем 6,7 миллиарда рублей. В дальнейшем эти расходы снижать не планируем", - отметил губернатор.