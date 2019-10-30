Бюджет Кубани превысит 305 миллиардов рублей в 2019 году

КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Бюджет Краснодарского края в 2019 году превысит 305 миллиардов рублей, за пять лет руководству региона удалось увеличить этот показатель почти на 35%, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.
"В этом году бюджет Краснодарского края превысит 305 миллиардов рублей. За пять лет нам удалось увеличить этот показатель почти на 35%. Основная часть расходов идет на развитие социальной сферы. На строительство школ и детсадов в 2019 году с учетом федеральных средств мы направляем 6,7 миллиарда рублей. В дальнейшем эти расходы снижать не планируем", - отметил губернатор.
По его словам, отрасль здравоохранения получила на 5,1 миллиарда рублей больше по сравнению с прошлым годом. Глава края заявил, что из них 572 миллиона добавили в среду на сессии заксобрания региона, 200 миллионов пойдут на лекарственное обеспечение и спецпитание для детей-инвалидов.
"Кроме того, мы приступаем к реализации масштабных проектов. В сфере ЖКХ – это строительство Ейского, Троицкого и Таманского групповых водоводов. За три года край вложит в новую инфраструктуру 10 миллиардов рублей. В социальной сфере деньги пойдут на строительство детской краевой больницы, второй очереди больницы имени Очаповского, казачьего кадетского корпуса имени атамана Бабыча, школы-интерната для одаренных детей в Краснодаре", - уточнил Кондратьев.