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РИА Новости

В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия

12:17 30.10.2019
15986
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ученик одной из школ в Войковском районе Москвы принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании – обошлось без пострадавших, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.
Инцидент произошел еще накануне, но журналистам о нем стало известно только сейчас.
"Один из учеников … принес с собой травматическое оружие и произвел выстрел внутри здания. В результате происшествия никто не пострадал, полицейские изъяли травматический пистолет, принадлежащий отцу несовершеннолетнего, и составили в отношении владельца оружия материалы по факту административного правонарушения", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас проверку проводит местное подразделение по делам несовершеннолетних.
Полиция
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