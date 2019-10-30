В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ученик одной из школ в Войковском районе Москвы принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании – обошлось без пострадавших, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.

Инцидент произошел еще накануне, но журналистам о нем стало известно только сейчас.

"Один из учеников … принес с собой травматическое оружие и произвел выстрел внутри здания. В результате происшествия никто не пострадал, полицейские изъяли травматический пистолет, принадлежащий отцу несовершеннолетнего, и составили в отношении владельца оружия материалы по факту административного правонарушения", - сообщили в пресс-службе.