Конституционный комитет Сирии начнет основную работу 4 ноября

ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости. Основная работа конституционного комитета начнется в понедельник, 4 ноября в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации будут обсуждать организационные вопросы, сообщил РИА Новости представитель делегации сирийской оппозиции Абдулхаким Башар.

"В четверг 150 членов соберутся, и до субботы мы будем обмениваться мнениями. Но в понедельник мы начнем более детальные дискуссии по существу", - сказал он.

Официально утверждение списков участников комитета произошло только в конце сентября. Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.