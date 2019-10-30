Конституционный комитет Сирии начнет основную работу 4 ноября

ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости. Основная работа конституционного комитета начнется в понедельник, 4 ноября в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации будут обсуждать организационные вопросы, сообщил РИА Новости представитель делегации сирийской оппозиции Абдулхаким Башар.
"В четверг 150 членов соберутся, и до субботы мы будем обмениваться мнениями. Но в понедельник мы начнем более детальные дискуссии по существу", - сказал он.
Официально утверждение списков участников комитета произошло только в конце сентября. Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.
Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.