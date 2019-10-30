Нил Ушаков объяснил, почему голосовал за антисоветскую резолюцию

РИГА, 30 окт — РИА Новости. Бывший мэр Риги, евродепутат Нил Ушаков в эксклюзивном интервью порталу Бывший мэр Риги, евродепутат Нил Ушаков в эксклюзивном интервью порталу Baltnews объяснил, почему поддержал резолюцию, которая ставит знак равенства между нацизмом и коммунизмом.

Ушаков, ранее известный как "русский" мэр, голосовал за принятие документа. Политик считает, что пакт Молотова — Риббентропа и сталинский режим достойны того, чтобы их критиковать. Однако, по его мнению, резолюция ЕП не является антироссийской.

"Если это пытаются привязать к тому, что это является критикой России, тогда, ребят, о чем вообще говорить?"

На вопрос, считает ли он Советский Союз виновным в развязывании Второй мировой войны, Ушаков напомнил, что фашистские, а затем и советские войска вошли в Польшу.

"Но когда мы в том или ином виде говорим, что сталинский режим преступный, это не значит, что кому-то может прийти в голову умалять подвиг рядового солдата, который воевал с нацистским режимом, который освобождал концлагеря, который освобождал города". Нил Ушаков

Европейский парламент 19 сентября принял резолюцию "О важности европейской исторической памяти для будущего Европы". В тексте утверждается, что Вторая мировая война стала результатом "нацистско-советского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа, и его секретных протоколов".