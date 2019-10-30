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РИА Новости

Нил Ушаков объяснил, почему голосовал за антисоветскую резолюцию

12:15 30.10.2019 (обновлено: 12:40 30.10.2019)
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© Фото : страница Нила Ушакова в FacebookНил Ушаков
Нил Ушаков
© Фото : страница Нила Ушакова в Facebook
Нил Ушаков. Архивное фото
РИГА, 30 окт — РИА Новости. Бывший мэр Риги, евродепутат Нил Ушаков в эксклюзивном интервью порталу Baltnews объяснил, почему поддержал резолюцию, которая ставит знак равенства между нацизмом и коммунизмом.
Ушаков, ранее известный как "русский" мэр, голосовал за принятие документа. Политик считает, что пакт Молотова — Риббентропа и сталинский режим достойны того, чтобы их критиковать. Однако, по его мнению, резолюция ЕП не является антироссийской.
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
6 октября, 22:46РИА Новости
Экс-глава МИД Латвии заявил, что правительство позорит страну на весь мир
"Если это пытаются привязать к тому, что это является критикой России, тогда, ребят, о чем вообще говорить?"
На вопрос, считает ли он Советский Союз виновным в развязывании Второй мировой войны, Ушаков напомнил, что фашистские, а затем и советские войска вошли в Польшу.

"Но когда мы в том или ином виде говорим, что сталинский режим преступный, это не значит, что кому-то может прийти в голову умалять подвиг рядового солдата, который воевал с нацистским режимом, который освобождал концлагеря, который освобождал города".

Нил Ушаков
Европейский парламент 19 сентября принял резолюцию "О важности европейской исторической памяти для будущего Европы". В тексте утверждается, что Вторая мировая война стала результатом "нацистско-советского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа, и его секретных протоколов".
МИД России назвал принятие резолюции очередным витком грубой фальсификации истории. В ведомстве подчеркнули, что искажение прошлого недопустимо.
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Политическая жертва или преступник: почему отстранили Нила Ушакова
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Европейский парламентРоссияНил УшаковВ мире
Популярные комментарии
Такие как он, двурушник фигов, еще хуже врагов. Русские Латвии доверяли ему, а этот флюгер и против русского языка голосовал, и пакт наизнанку вывернул... В аду таким гореть.
30 октября, 12:26
OFOlga Fancelli
5800001
Взвешенная позиция. Гитлер и Сталин разделили суверенную Польшу на советскую и немецкую зоны. Обязались не нападать друг на друга. И руки Гитлера были развязаны добивать остальные малые европейские страны и готовиться к блицкрига.
30 октября, 12:41
Павел Иванов
1000652
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