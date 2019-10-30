В Кирове уволили унижавшего детей воспитателя детского сада

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Воспитатель детсада №67 в Кирове, на грубость которой жаловались родители воспитанников, уволена, сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщения родителей воспитанников детского сада №67 города Кирова о том, что воспитатель, который работает в садике с августа 2019 года, оскорбляет детей, применяет физическую силу и унижает подопечных, были опубликованы в социальных сетях и местных СМИ. Так, по словам взрослых, 26 сентября женщина схватила одного мальчика за волосы, а утром 27 сентября на глазах других родителей педагог силой удерживала на стуле ребенка, доведенного до истерики, и кричала на него. Городской департамент образования Кирова организовал проверку по жалобам родителей.
"Проверка подтвердила обоснованность жалоб родителей на непозволительное отношение к детям со стороны одной из воспитателей. Установлены факты ненадлежащего исполнения ею должностных обязанностей. Педагог уволена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что замечания были сделаны и руководству детского сада.
"Контроль за педагогическим процессом старшим воспитателем и педагогом-психологом осуществлялся формально. За халатное отношение к своим обязанностям оба сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности", - подчеркивается в сообщении.
Проверку по жалобам родителей на действия воспитателя проводит и следственное управление СК РФ по Кировской области. Результаты проверки пока неизвестны.