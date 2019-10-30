Делегации конституционного комитета Сирии не сядут за один стол на открытии

ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Делегации конституционного комитета Сирии во время торжественной церемонии не будут сидеть за одним столом и войдут в зал из разных дверей, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественное открытие конституционного комитета Сирии состоится в среду. Старт встречи даст спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, после него выступит сопредседатель от делегации Дамаска Ахмад Кузбари, а затем сопредседатель от делегации оппозиции Хади Альбахр.

Как удалось узнать РИА Новости, делегации будут заводить в зал заседания поочередно, начиная с делегации от гражданского сообщества. Последней в зал зайдет делегация от правительства Сирии. При этом три группы сирийцев не будут сидеть за одним столом, а рассядутся друг напротив друга.