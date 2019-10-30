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РИА Новости
Война в Сирии

Делегации конституционного комитета Сирии не сядут за один стол на открытии

12:06 30.10.2019
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Делегации конституционного комитета Сирии во время торжественной церемонии не будут сидеть за одним столом и войдут в зал из разных дверей, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное открытие конституционного комитета Сирии состоится в среду. Старт встречи даст спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, после него выступит сопредседатель от делегации Дамаска Ахмад Кузбари, а затем сопредседатель от делегации оппозиции Хади Альбахр.
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Как удалось узнать РИА Новости, делегации будут заводить в зал заседания поочередно, начиная с делегации от гражданского сообщества. Последней в зал зайдет делегация от правительства Сирии. При этом три группы сирийцев не будут сидеть за одним столом, а рассядутся друг напротив друга.
"Мы все сидим в трех секторах – для правительства, для оппозиции и для гражданского сообщества. Единого стола не будет", - сообщил РИА Новости представитель делегации сирийской оппозиции Абдулхаким Башар.
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