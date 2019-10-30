Москалькова направит властям США просьбу о помиловании Ярошенко

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В понедельник супруга Ярошенко Виктория сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в передаче России ее мужа.

"Тема Ярошенко будет продолжаться и, конечно, я не могу без боли говорить о том, что ему отказали в депортации на родину, в Россию. По законодательству, только через два года он может вновь обратиться с этим вопросом. Я намерена вновь просить государственные органы США с учетом его состояния здоровья, 10-летнего отбытого срока, нахождение его семьи в России, может быть, пойти на исключение и рассмотреть вопрос о помиловании Ярошенко", - сказала омбудсмен в среду.