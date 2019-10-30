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РИА Новости

Москалькова направит властям США просьбу о помиловании Ярошенко

12:00 30.10.2019 (обновлено: 12:17 30.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила журналистам, что намерена направить обращение американским властям с просьбой о помиловании Константина Ярошенко, отметив положительную реакцию американской стороны на ее прошлые обращения.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В понедельник супруга Ярошенко Виктория сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в передаче России ее мужа.
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"Тема Ярошенко будет продолжаться и, конечно, я не могу без боли говорить о том, что ему отказали в депортации на родину, в Россию. По законодательству, только через два года он может вновь обратиться с этим вопросом. Я намерена вновь просить государственные органы США с учетом его состояния здоровья, 10-летнего отбытого срока, нахождение его семьи в России, может быть, пойти на исключение и рассмотреть вопрос о помиловании Ярошенко", - сказала омбудсмен в среду.
Уполномоченный напомнила, что институт помилования не ограничен какими-либо сроками.
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Татьяна МоскальковаКонстантин ЯрошенкоРоссияСШАВ мире
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