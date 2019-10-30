Писатель Андрей Геласимов станет автором "Тотального диктанта" в 2020 году

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Автором текста для всемирной акции проверки грамотности "Тотальный диктант" станет писатель Андрей Геласимов, сообщила на руководитель проекта Ольга Ребковец.

"Автор "Тотального диктанта" 2020 Андрей Геласимов", — сказала она на пресс-конференции, посвященной проведению акции.

Сам писатель добавил, что текст будет посвящен Константину Циолковскому.

"Тотальный диктант" 2020 года пройдет четвертого апреля. Также 1 февраля будет названа новая столица "Тотального диктанта". Регистрация на площадки начнется 24 марта. Проверить все работы планируют к 20 апреля.

В тексте будет много приставок, оканчивающихся на "з" и "с", отметил главред портала "Грамота.ру", кандидат филологических наук Владимир Пахомов.