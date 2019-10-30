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РИА Новости
Культура

Писатель Андрей Геласимов станет автором "Тотального диктанта" в 2020 году

12:03 30.10.2019 (обновлено: 12:37 30.10.2019)
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© РИА НовостиАндрей Геласимов
Андрей Геласимов
© РИА Новости
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Автором текста для всемирной акции проверки грамотности "Тотальный диктант" станет писатель Андрей Геласимов, сообщила на руководитель проекта Ольга Ребковец.
"Автор "Тотального диктанта" 2020 Андрей Геласимов", — сказала она на пресс-конференции, посвященной проведению акции.
Сам писатель добавил, что текст будет посвящен Константину Циолковскому.
"Тотальный диктант" 2020 года пройдет четвертого апреля. Также 1 февраля будет названа новая столица "Тотального диктанта". Регистрация на площадки начнется 24 марта. Проверить все работы планируют к 20 апреля.
В тексте будет много приставок, оканчивающихся на "з" и "с", отметил главред портала "Грамота.ру", кандидат филологических наук Владимир Пахомов.
Андрей Геласимов — автор романов "Степные боги" (премия "Национальный бестселлер" в 2009 году), "Холод" (2015 год), сборника повестей и рассказов "Десять историй о любви". Рассказ "Paradise Found" из этого сборника был экранизирован Сергеем Соловьевым (фильм "Ке-ды").
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