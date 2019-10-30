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РИА Новости

Поклонская назвала законопроект США о санкциях против Турции шантажом

11:57 30.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время пленарного заседание Госдумы РФ в Москве. 20 марта 2019
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время пленарного заседание Госдумы РФ в Москве. 20 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская во время пленарного заседание Госдумы РФ в Москве. 20 марта 2019. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская расценила решение США ввести санкции против Турции как проявление шантажа и угроз.
Ранее сообщалось, что палата представителей США почти единогласно одобрила во вторник законопроект о введении санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии, а также за покупку российских систем С-400. Документ теперь должен пройти сенат. После этого он поступит на подпись президенту США.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
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"Вашингтон потерял ориентиры, кто друзья, а кто враги. Решение ввести санкции против Анкары наглядно демонстрирует, что Вашингтон не способен приходить к консенсусу, а использует в своем арсенале "дипломатии" шантаж и угрозы", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
По ее словам, ежедневная демонстрация Вашингтоном пренебрежительного отношения к другим суверенным государствам стала "кропотливым, обыденным трудом американского госдепартамента и президента".
"Такая политика привела к фактической потере адекватности в принятии мировых решений, а Соединенные Штаты Америки все меньшим количеством стран воспринимаются в качестве мирового лидера, поскольку главная черта лидера – справедливость", - подчеркнула Поклонская.
По ее мнению, невозможно строить мировую политику и будущее на интересах лишь одного государства.
"Надеюсь, это скоро поймут все страны нашей прекрасной Земли", - подчеркнула депутат.
МИД Турции ранее осудил принятие в США законопроекта о санкциях, назвав его не соответствующим духу НАТО и противоречащим американо-турецкому соглашению по Сирии.
Турция
Вчера, 01:40РИА Новости
В Турции осудили принятие в США законопроекта о санкциях против Анкары
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Наталья ПоклонскаяТурцияРоссияСШАВ мире
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