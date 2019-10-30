Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T11:54Z
https://ria.ru/20191030/1560386544.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_0c71d9826477d730f33a0db2b5bba9a7.jpg
РИА Новости

Компьютерные учения станут основным пунктом учебы ПВО СНГ

11:54 30.10.2019
98
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
БАКУ, 30 окт - РИА Новости. Основным пунктом совместной боевой учёбы в рамках объединённой системы (ОС) противовоздушной обороны СНГ в 2020 году станут компьютерные учения "Региональная безопасность-2020".
Такие данные обнародованы в сообщении по итогам заседания Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ, которое прошло в Баку в среду.
Зенитный ракетный комплекс Тор
27 октября, 15:59РИА Новости
Россия и Египет объединили силы ПВО на совместных учениях
"В целях планового развития объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Совет министров обороны утвердил комплекс совместных мероприятий на очередной год, а также согласовал финансовые аспекты ее дальнейшего функционирования и адаптации к решению задач воздушно-космической обороны. Ключевым мероприятием предстоящего года должно стать совместное компьютерное командно-штабное учение ОС ПВО СНГ "Региональная безопасность-2020", - говорится в сообщении.
Главы оборонных ведомств поддержали предложение о придании Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ "статуса базовой организации государств - участников СНГ в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил", говорится в документе.
Нашло поддержку предложение министерства обороны РФ об организации и проведении в 2020 году Международного фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку" среди воспитанников довузовских образовательных учреждений на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА".
"Принятые в ходе 77-го заседания Совета министров обороны решения направлены на совершенствование системы многостороннего военного сотрудничества в формате Содружества Независимых Государств и будут способствовать развитию взаимовыгодного партнерского взаимодействия в военной сфере", - информирует СМО СНГ.
Ручной пулемет РПК-16
3 октября, 08:00РИА Новости
Армия-2050: ученые рассказали о бронескафандрах и оружии пехоты будущего
400000
Обсудить 0
СНГРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу подвел итоги заседания Совета министров обороны стран СНГ
Замгенсека ОДКБ генерал-полковник Валерий Семериков
ОДКБ пока не получила ответ НАТО на предложение о сотрудничестве
Девушка с ноутбуком
Эксперты обсудили плюсы и минусы анонимности пользователей в интернете
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу призвал коллег из СНГ противостоять искажению общей военной истории
Зенитно-ракетный комплекс БУК-М2
Комплексы "Бук-М2" на Алтае отразили воздушную атаку условного противника
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
Губернатор Ростовской области получил благодарность президента России
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
Россия и Индия договорились совместно противодействовать терроризму
Солдаты армии Нигера
Двенадцать солдат погибли в результате атаки на военную базу в Нигере
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Шойгу проведет в Баку заседание совета министров обороны стран СНГ
Вид на город Кабул в Афганистане
И.о. министра иностранных дел Афганистана назначен Идрис Заман
Британская актриса Хелена Бонэм Картер в Лондоне, 2010 год
Хелена Бонэм Картер появилась на публике с молодым любовником
Скорая помощь в Афганистане
Три человека погибли при взрыве на юге Афганистана
Президент РФ Владимир Путин
Путин планирует принять участие в саммите БРИКС в Бразилии
Запуск ракеты Булава с подводного крейсера Князь Владимир
Подлодка "Князь Владимир" готова к принятию в состав ВМФ, сообщил адмирал
Япония
Министр юстиции Японии подал в отставку на фоне скандала вокруг его супруги
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Ким Чен Ын соболезнует лидеру Южной Кореи в связи со смертью его матери
08:34В Японии потушили пожар в замке Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
08:33Людей эвакуировали из здания на севере Москвы из-за пожара
08:33В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
Лента новостейМолния