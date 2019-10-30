Компьютерные учения станут основным пунктом учебы ПВО СНГ

Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото

Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами

БАКУ, 30 окт - РИА Новости. Основным пунктом совместной боевой учёбы в рамках объединённой системы (ОС) противовоздушной обороны СНГ в 2020 году станут компьютерные учения "Региональная безопасность-2020".

Такие данные обнародованы в сообщении по итогам заседания Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ, которое прошло в Баку в среду.

"В целях планового развития объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Совет министров обороны утвердил комплекс совместных мероприятий на очередной год, а также согласовал финансовые аспекты ее дальнейшего функционирования и адаптации к решению задач воздушно-космической обороны. Ключевым мероприятием предстоящего года должно стать совместное компьютерное командно-штабное учение ОС ПВО СНГ "Региональная безопасность-2020", - говорится в сообщении.

Главы оборонных ведомств поддержали предложение о придании Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ "статуса базовой организации государств - участников СНГ в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил", говорится в документе.

Нашло поддержку предложение министерства обороны РФ об организации и проведении в 2020 году Международного фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку" среди воспитанников довузовских образовательных учреждений на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА".