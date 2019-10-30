Турция остается самой безопасной страной для отдыха, считает эксперт

АНТАЛИЯ (Турция), 30 окт - РИА Новости. Данные страховых компаний говорят о том, что Турция остаётся самым безопасным местом массового отдыха для россиян, так как количество обращений за медицинской помощью на 100 человек ниже, чем в других странах, заявила исполнительный директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.
Выступая на Российско-Белорусском конгрессе Альянса туристических агентств (АТА) России и Республиканского Союза туриндустрии (РСТИ) Белоруссии, она обратила внимание, что делает выводы на основании данных своей компании, но заверила, что они во многом совпадают со статистикой других страховщиков.
"Все лето обсуждалась тема, что российские туристы чаще всего болеют и умирают на отдыхе в Турции. Мы, как могли, отражали эту информационную атаку и постоянно давали сведения о том, что Турция по статистике самая безопасная страна для отдыха. Там меньше всего туристов из среднестатистических 100 человек обращаются в страховые компании", - сказала Алчеева.
Представитель бизнеса пояснила, что при сравнении статистики 2019 и 2018 годов отмечалось, что количество обращений в страховые компании увеличилось, но это произошло потому, что выросло число российских туристов в Турции.
"Причины обращений остаются все теми же, и обычно это незначительные инциденты, не угрожающие жизни и здоровью. Были и летальные случаи, которые активно массировались в прессе, но нет тенденции к тому, что туристы стали чаще гибнуть на курортах", - уточнила она.
"Согласно нашей статистике, чаще всего за медицинской помощью российские туристы обращаются в США, Индонезии, Таиланде, Болгарии и на Кипре. Турция занимает только 10 место в этом рейтинге", - резюмировала Алчеева.