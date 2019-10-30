Турция остается самой безопасной страной для отдыха, считает эксперт

"Все лето обсуждалась тема, что российские туристы чаще всего болеют и умирают на отдыхе в Турции. Мы, как могли, отражали эту информационную атаку и постоянно давали сведения о том, что Турция по статистике самая безопасная страна для отдыха. Там меньше всего туристов из среднестатистических 100 человек обращаются в страховые компании", - сказала Алчеева.