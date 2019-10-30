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РИА Новости

Турция остается самой безопасной страной для отдыха, считает эксперт

11:52 30.10.2019 (обновлено: 11:55 30.10.2019)
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© Depositphotos / monticelloВид на Бодрум, Турция
Вид на Бодрум, Турция
© Depositphotos / monticello
Вид на Бодрум, Турция. Архивное фото
АНТАЛИЯ (Турция), 30 окт - РИА Новости. Данные страховых компаний говорят о том, что Турция остаётся самым безопасным местом массового отдыха для россиян, так как количество обращений за медицинской помощью на 100 человек ниже, чем в других странах, заявила исполнительный директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.
Выступая на Российско-Белорусском конгрессе Альянса туристических агентств (АТА) России и Республиканского Союза туриндустрии (РСТИ) Белоруссии, она обратила внимание, что делает выводы на основании данных своей компании, но заверила, что они во многом совпадают со статистикой других страховщиков.
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"Все лето обсуждалась тема, что российские туристы чаще всего болеют и умирают на отдыхе в Турции. Мы, как могли, отражали эту информационную атаку и постоянно давали сведения о том, что Турция по статистике самая безопасная страна для отдыха. Там меньше всего туристов из среднестатистических 100 человек обращаются в страховые компании", - сказала Алчеева.
Представитель бизнеса пояснила, что при сравнении статистики 2019 и 2018 годов отмечалось, что количество обращений в страховые компании увеличилось, но это произошло потому, что выросло число российских туристов в Турции.
"Причины обращений остаются все теми же, и обычно это незначительные инциденты, не угрожающие жизни и здоровью. Были и летальные случаи, которые активно массировались в прессе, но нет тенденции к тому, что туристы стали чаще гибнуть на курортах", - уточнила она.
"Согласно нашей статистике, чаще всего за медицинской помощью российские туристы обращаются в США, Индонезии, Таиланде, Болгарии и на Кипре. Турция занимает только 10 место в этом рейтинге", - резюмировала Алчеева.
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