В Татарстане создадут центр редких видов кошек

КАЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Центр по изучению редких видов кошек, в том числе снежного барса, к созданию которого готовятся в Татарстане, будет проводить комплексные исследования механизмов адаптации животных в разных условиях в дикой природе, сообщает министерство экологии и природных ресурсов республики.

В апреле 2017 года министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, Татарстан и Красноярский край подписали соглашение о взаимодействии по возрождению популяции снежного барса. Было обозначено создание в Татарстане межрегионального центра реинтродукции, реабилитации, разведения и охраны снежного барса и других редких видов кошек. Специалисты из республики специально изучили опыт коллег из центра восстановления леопарда на Кавказе в Сочинском национальном парке, а также в Хакасии.

Позднее для изучения специалистами были предложены четыре площадки возможного размещения центра. Две из них – в Лаишевском и Камско-Устьинском районах Татарстана – были признаны наиболее предпочтительными из-за отдаленного расстояния от автодорог с интенсивным движением, крупных населенных пунктов, наименьшего антропогенного воздействия.

Облет предлагаемых под строительство центра участков совершил во вторник директор Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук Вячеслав Рожнов, который выступает куратором проекта в Татарстане, осуществляя его научно-техническое сопровождение.

"Очень здорово, что принято решение о строительстве именно исследовательского центра, который притягивал бы исследователей не только из нашей страны, но и из мирового сообщества... Предполагается, что здесь будут проводиться комплексные, мультидисциплинарные исследования – это исследования поведения редких видов кошек, исследования генетические, физиологические. Наша задача, в том числе, изучить механизмы адаптации для того, чтобы понять, каким образом они адаптируются к самым разным условиям", - цитирует минэкологии слова Рожнова.

По информации ученого, такого исследовательского центра, где бы изучались и разрабатывались методы, которые можно использовать для сохранения редких видов кошек именно в дикой природе, а не при содержании их в неволе, пока нет. Центр в Татарстане станет первым.