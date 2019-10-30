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РИА Новости

Говорить о конкретных датах "нормандского саммита" пока рано, заявили в МИД

11:45 30.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Говорить о конкретных датах саммита "нормандского" формата можно будет после верификации ОБСЕ отвода сил в Донбассе, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Будем ждать. Во-первых, как завершится (отвод сил) в Золотое, и как весь этот процесс будет организован в Петровском, в том числе, с учетом тех угроз, которые буквально вчера, я так понимаю, были озвучены со стороны добровольческих националистических батальонов, что они этому процессу (отводу) будут препятствовать", - сказал Руденко журналистам.
"Когда все эти вещи будут завершены и верифицированы миссией ОБСЕ, что все так, как надо, что все по правилам, тогда будем разговаривать уже о конкретных датах саммита в нормандском формате. Пока это, как мне кажется, преждевременно", - добавил он.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник в Золотом начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами, на очереди Петровское. Штаб операции украинских силовиков подтвердил, что в 13.00 мск вторника начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в Донбассе в районе Золотого.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
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Пристайко также заявил ранее, что предварительно дата встречи в нормандском формате определена, ждет окончательного согласования всеми сторонами.
По его словам, саммит в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе может состояться в середине ноября в Париже. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от минских соглашений.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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