В Приангарье полиция начала проверку из-за избиения общественника

В этой связи пресс-служба правительства Приангарья распространил комментарий главы региона, в котором губернатор Сергей Левченко называет несостоятельными попытки придать данному происшествию политическую окраску и отмечает, что обратился в правоохранительные органы и взял дело под личный контроль.