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РИА Новости

В Приангарье полиция начала проверку из-за избиения общественника

11:44 30.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ИРКУТСК, 30 окт – РИА Новости. Полиция проводит доследственную проверку по факту нападения на общественника Сергея Угляницу.
"По факту причиненных телесных повреждений гражданину отделом МВД России "Усольский" начата доследственная проверка", - сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД, добавив, что полиция ищет свидетелей данного инцидента.
В среду в соцсетях появилось сообщение о жестоком избиении бывшего депутата думы города Усолье-Сибирское, общественника Сергея Угляницы. На своей странице в Facebook редактор газеты "Восточно-Сибирская правда" Александр Гимельштейн, в частности, написал, что "судя по всему, негодяев было двое, они без вступлений и пояснений ударили его сзади по голове, когда он пришел в сознание, понял, что сломаны нос, глазница". Гимельштейн и ряд иркутских политологов предположили, что нападение могло быть связано с общественной деятельностью Угляницы, который постоянно выступает с критикой в адрес губернатора Иркутской области.
В этой связи пресс-служба правительства Приангарья распространил комментарий главы региона, в котором губернатор Сергей Левченко называет несостоятельными попытки придать данному происшествию политическую окраску и отмечает, что обратился в правоохранительные органы и взял дело под личный контроль.
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МВД РФИркутская областьПроисшествия
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