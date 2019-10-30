Загоревшийся в Лефортовском тоннеле автобус не принадлежит "Мосгортрансу"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Загоревшийся автобус в Лефортовском тоннеле не принадлежал "Мосгортрансу", им владеет коммерческий перевозчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что рейсовый автобус загорелся перед Лефортовским тоннелем на юго-востоке Москвы, возгорание удалось ликвидировать. В результате пожара никто не пострадал, выясняются причины возгорания. Источник в экстренных службах ранее говорил, что автобус принадлежит "Мосгортрансу".