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РИА Новости

Загоревшийся в Лефортовском тоннеле автобус не принадлежит "Мосгортрансу"

11:40 30.10.2019 (обновлено: 15:42 30.10.2019)
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия возгорания рейсового автобуса в Лефортово
Последствия возгорания рейсового автобуса в Лефортово
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Загоревшийся автобус в Лефортовском тоннеле не принадлежал "Мосгортрансу", им владеет коммерческий перевозчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что рейсовый автобус загорелся перед Лефортовским тоннелем на юго-востоке Москвы, возгорание удалось ликвидировать. В результате пожара никто не пострадал, выясняются причины возгорания. Источник в экстренных службах ранее говорил, что автобус принадлежит "Мосгортрансу".
"Загоревшийся автобус не принадлежит "Мосгортарансу". Им владеет коммерческий перевозчик ООО "Альфа грант", - сообщили в пресс-службе.
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