В МИД оценили перспективы созыва саммита в "нормандском формате"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Говорить о конкретных датах саммита "нормандского" формата можно будет после верификации ОБСЕ отвода сил в Донбассе, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Будем ждать. Во-первых, как завершится (отвод сил) в Золотое, и как весь этот процесс будет организован в Петровском, в том числе, с учётом тех угроз, которые буквально вчера, я так понимаю, были озвучены со стороны добровольческих националистических батальонов, что они этому процессу (отводу) будут препятствовать", - сказал Руденко журналистам.

"Когда все эти вещи будут завершены и верифицированы миссией ОБСЕ, что все так, как надо, что все по правилам, тогда будем разговаривать уже о конкретных датах саммита в нормандском формате. Пока это, как мне кажется, преждевременно", - добавил он.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник в Золотом начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами, на очереди Петровское. Штаб операции украинских силовиков подтвердил, что в 13.00 мск вторника начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в Донбассе в районе Золотого.

Пристайко также заявил ранее, что предварительно дата встречи в нормандском формате определена, ждёт окончательного согласования всеми сторонами.

По его словам, саммит в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе может состояться в середине ноября в Париже. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от минских соглашений.