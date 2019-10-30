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РИА Новости

В МИД прокомментировали начало отвода сил в Золотом

11:34 30.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОтвод сил в Золотом в Донбассе
Отвод сил в Золотом в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
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Отвод сил в Золотом в Донбассе
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия позитивно оценивает начало отвода сил в Золотом в Донбассе, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Позитивно оцениваем. Это позитивный процесс. Но, как я сказал, нужно дождаться его завершения, чтобы давать какие-то окончательные оценки", - сказал Руденко журналистам.
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
29 октября, 17:49РИА Новости
Киев попытается растянуть отвод сил в Золотом, заявили в ЛНР
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник в Золотом начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами, на очереди Петровское. Штаб операции украинских силовиков подтвердил, что в 13.00 мск вторника начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в Донбассе в районе Золотого.
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