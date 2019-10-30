В МИД прокомментировали начало отвода сил в Золотом

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия позитивно оценивает начало отвода сил в Золотом в Донбассе, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Позитивно оцениваем. Это позитивный процесс. Но, как я сказал, нужно дождаться его завершения, чтобы давать какие-то окончательные оценки", - сказал Руденко журналистам.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник в Золотом начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами, на очереди Петровское. Штаб операции украинских силовиков подтвердил, что в 13.00 мск вторника начался процесс отвода сил от линии соприкосновения в Донбассе в районе Золотого.