В МИД прокомментировали начало отвода сил в Золотом

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия позитивно оценивает начало отвода сил в Золотом в Донбассе, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Позитивно оцениваем. Это позитивный процесс. Но, как я сказал, нужно дождаться его завершения, чтобы давать какие-то окончательные оценки", - сказал Руденко журналистам.