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РИА Новости
Союзное государство

В Минске заявили о нарушениях в использовании бюджета Союзного государства

11:34 30.10.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид города Минска
Вид города Минска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид города Минска. Архивное фото
МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Контрольные органы Белоруссии и России фиксируют отдельные факты нарушений использования средств бюджета Союза двух стран, заявил в среду в Минске первый заместитель председателя белорусского Комитета Госконтроля Василий Герасимов.
"Приходится констатировать, что выделенные средства используются пока не в полном объеме. Имеются факты нарушений при использовании бюджетных средств (Союзного государства Белоруссии и РФ - ред.)", - сказал Герасимов на совместном заседании коллегий Комитета Госконтроля Белоруссии и Счетной палаты РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в резиденции в Минске. 30 июня 2019
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По его словам, "необходимо обсудить эти и другие имеющиеся проблемы, а также выработать необходимые решения для повышения эффективности всех стадий бюджетного процесса".
"Беларусь и Россия полностью выполняют свои обязательства в части безвозмездных перечислений (в бюджет Союзного государства - ред.), это позволяет реализовывать совместные программы, проекты, мероприятия, соответственно, развивать интеграцию, укреплять связи между субъектами хозяйствования, регионами и нашими странами в целом", - подчеркнул представитель белорусского ведомства.
Он добавил, что "растущие требования по укреплению бюджетной и финансовой дисциплины, обеспечение экономии во всех сферах жизнедеятельности возлагает на органы финансового контроля повышенные обязательства". "Главной задачей является обеспечение целевого эффективного использования бюджетных средств", - подчеркнул Герасимов.
На заседании в частности рассматривается заключение контрольных ведомств Белоруссии и России на отчет Совета министров Союзного государства об использовании бюджета Союзного государства за 2018 год.
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Союзное государствоБелоруссияРоссияЭкономика
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