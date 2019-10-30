В Минске заявили о нарушениях в использовании бюджета Союзного государства

МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Контрольные органы Белоруссии и России фиксируют отдельные факты нарушений использования средств бюджета Союза двух стран, заявил в среду в Минске первый заместитель председателя белорусского Комитета Госконтроля Василий Герасимов.

"Приходится констатировать, что выделенные средства используются пока не в полном объеме. Имеются факты нарушений при использовании бюджетных средств (Союзного государства Белоруссии и РФ - ред.)", - сказал Герасимов на совместном заседании коллегий Комитета Госконтроля Белоруссии и Счетной палаты РФ.

По его словам, "необходимо обсудить эти и другие имеющиеся проблемы, а также выработать необходимые решения для повышения эффективности всех стадий бюджетного процесса".

"Беларусь и Россия полностью выполняют свои обязательства в части безвозмездных перечислений (в бюджет Союзного государства - ред.), это позволяет реализовывать совместные программы, проекты, мероприятия, соответственно, развивать интеграцию, укреплять связи между субъектами хозяйствования, регионами и нашими странами в целом", - подчеркнул представитель белорусского ведомства.

Он добавил, что "растущие требования по укреплению бюджетной и финансовой дисциплины, обеспечение экономии во всех сферах жизнедеятельности возлагает на органы финансового контроля повышенные обязательства". "Главной задачей является обеспечение целевого эффективного использования бюджетных средств", - подчеркнул Герасимов.