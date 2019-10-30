Погода в кадре: лучшие фото конкурса Weather Photographer of the Year

Приз зрительских симпатий завоевала Елена Сальваи (Elena Salvai) за фото "Сила молнии", снятое на побережье в Италии.
Приз зрительских симпатий завоевала Елена Сальваи (Elena Salvai) за фото "Сила молнии", снятое на побережье в Италии.
Второе место досталось Брайану Бейлиссу (Brian Bayliss), запечатлевшему редкое природное явление — снежные рулоны в Уилтшире.
Второе место досталось Брайану Бейлиссу (Brian Bayliss), запечатлевшему редкое природное явление — снежные рулоны в Уилтшире.
Победителем конкурса стал Гарет Мон Джонс (Gareth Mon Jones). "Выше моих ожиданий" — так назвал фотограф кадр, сделанный в парке Сноудония.
Победителем конкурса стал Гарет Мон Джонс (Gareth Mon Jones). "Выше моих ожиданий" — так назвал фотограф кадр, сделанный в парке Сноудония.
В номинации для юных фотографов победил Хьюго Бегг (Hugo Begg) со снимком впечатляющего шоу в небе над Австрией.
В номинации для юных фотографов победил Хьюго Бегг (Hugo Begg) со снимком впечатляющего шоу в небе над Австрией.
Али Багери (Ali Bagheri) из Ирана удостоен второй премии в номинации для юных фотографов за снимок мотоцикла в снегу.
Али Багери (Ali Bagheri) из Ирана удостоен второй премии в номинации для юных фотографов за снимок мотоцикла в снегу.
Фотограф Биндзинь Сун (Bingyin Sun) увидел "булочки с корицей" в небе и поделился со зрителями.
Фотограф Биндзинь Сун (Bingyin Sun) увидел "булочки с корицей" в небе и поделился со зрителями.
"Потоп" Мухаммада Хосейна Мохеймани (Mohammad Hossein Moheimany) — в числе лучших кадров, отмеченных жюри.
"Потоп" Мухаммада Хосейна Мохеймани (Mohammad Hossein Moheimany) — в числе лучших кадров, отмеченных жюри.
Кадр Андрея Баскевича (Andrei Baskevich) "В медленном танце" вошел в короткий список Weather Photographer of the Year 2019.
Кадр Андрея Баскевича (Andrei Baskevich) "В медленном танце" вошел в короткий список Weather Photographer of the Year 2019.
"Ливень", увиденный Патриком Хохнером (Patrick Hochner) в Киото, заставляет вздрогнуть зрителей этого фото, где бы они ни находились.
"Ливень", увиденный Патриком Хохнером (Patrick Hochner) в Киото, заставляет вздрогнуть зрителей этого фото, где бы они ни находились.
Крис Браун (Chris Brown) попал в число лучших фотографов конкурса благодаря изображению утренней дымки над замком Скотни в Великобритании.
Крис Браун (Chris Brown) попал в число лучших фотографов конкурса благодаря изображению утренней дымки над замком Скотни в Великобритании.
Мемфис, раннее утро. "Дождь в городе". Кадр Кристин Холт (Christine Holt) — один из самых интересных на Weather Photographer of the Year 2019.
Мемфис, раннее утро. "Дождь в городе". Кадр Кристин Холт (Christine Holt) — один из самых интересных на Weather Photographer of the Year 2019.
Елена Белозорова (Elena Belozorova) запечатлела белую радугу над зимним садом. На конкурсе фото вошло в короткий список.
Елена Белозорова (Elena Belozorova) запечатлела белую радугу над зимним садом. На конкурсе фото вошло в короткий список.
Этот барьер на Темзе защищает Лондон от наводнений. Фото Брайана Майкла Дентона (Brian Michael Denton) — в числе лучших кадров конкурса.
Этот барьер на Темзе защищает Лондон от наводнений. Фото Брайана Майкла Дентона (Brian Michael Denton) — в числе лучших кадров конкурса.
"Корабль на мели" Пэн-Ган Фана (Peng-Gang Fang) — еще одна впечатляющая работа из короткого списка. Снимок сделан после тайфуна на Тайване.
"Корабль на мели" Пэн-Ган Фана (Peng-Gang Fang) — еще одна впечатляющая работа из короткого списка. Снимок сделан после тайфуна на Тайване.
Оуэн Хамфрис (Owen Humphreys) вправе считать себя счастливчиком: ему удалось сделать эффектное фото волны, разбивающейся о скалы, но и войти в короткий список уважаемого конкурса.
Оуэн Хамфрис (Owen Humphreys) вправе считать себя счастливчиком: ему удалось сделать эффектное фото волны, разбивающейся о скалы, но и войти в короткий список уважаемого конкурса.