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РИА Новости

Погода в кадре: лучшие фото конкурса Weather Photographer of the Year

17:27 30.10.2019 (обновлено: 17:37 30.10.2019)
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Королевское метеорологическое общество Великобритании подвели итоги конкурса Weather Photographer of the Year 2019. Молнии, дожди и туманы, которые впечатлили жюри, — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Elena Salvai/ Weather Photographer of the Year 2019

Приз зрительских симпатий завоевала Елена Сальваи (Elena Salvai) за фото "Сила молнии", снятое на побережье в Италии.

Elena Salvai. Работа победителя конкурса Weather Photographer of the Year 2019
1 из 15

Приз зрительских симпатий завоевала Елена Сальваи (Elena Salvai) за фото "Сила молнии", снятое на побережье в Италии.

© Фото : Elena Salvai/ Weather Photographer of the Year 2019
© Фото : Brian Bayliss/ Weather Photographer of the Year 2019

Второе место досталось Брайану Бейлиссу (Brian Bayliss), запечатлевшему редкое природное явление — снежные рулоны в Уилтшире.

Brian Bayliss. Работа победителя конкурса Weather Photographer of the Year 2019
2 из 15

Второе место досталось Брайану Бейлиссу (Brian Bayliss), запечатлевшему редкое природное явление — снежные рулоны в Уилтшире.

© Фото : Brian Bayliss/ Weather Photographer of the Year 2019
© Фото : Gareth Mon Jones/ Weather Photographer of the Year 2019

Победителем конкурса стал Гарет Мон Джонс (Gareth Mon Jones). "Выше моих ожиданий" — так назвал фотограф кадр, сделанный в парке Сноудония.

Gareth Mon Jones. Работа победителя конкурса Weather Photographer of the Year 2019
3 из 15

Победителем конкурса стал Гарет Мон Джонс (Gareth Mon Jones). "Выше моих ожиданий" — так назвал фотограф кадр, сделанный в парке Сноудония.

© Фото : Gareth Mon Jones/ Weather Photographer of the Year 2019
© Фото : Hugo Begg/ Weather Photographer of the Year 2019

В номинации для юных фотографов победил Хьюго Бегг (Hugo Begg) со снимком впечатляющего шоу в небе над Австрией.

Hugo Begg. Работа победителя конкурса Weather Photographer of the Year 2019
4 из 15

В номинации для юных фотографов победил Хьюго Бегг (Hugo Begg) со снимком впечатляющего шоу в небе над Австрией.

© Фото : Hugo Begg/ Weather Photographer of the Year 2019
© Фото : Ali Bagheri/ Weather Photographer of the Year 2019

Али Багери (Ali Bagheri) из Ирана удостоен второй премии в номинации для юных фотографов за снимок мотоцикла в снегу.

Ali Bagheri. Работа победителя конкурса Weather Photographer of the Year 2019
5 из 15

Али Багери (Ali Bagheri) из Ирана удостоен второй премии в номинации для юных фотографов за снимок мотоцикла в снегу.

© Фото : Ali Bagheri/ Weather Photographer of the Year 2019
© Фото : Bingyin Sun/ Weather Photographer of the Year 2019

Фотограф Биндзинь Сун (Bingyin Sun) увидел "булочки с корицей" в небе и поделился со зрителями.

Bingyin Sun. Работа участника конкурса Weather Photographer of the Year 2019
6 из 15

Фотограф Биндзинь Сун (Bingyin Sun) увидел "булочки с корицей" в небе и поделился со зрителями.

© Фото : Bingyin Sun/ Weather Photographer of the Year 2019
© Фото : Mohammad Hossein Moheimany/ Weather Photographer of the Year 2019

"Потоп" Мухаммада Хосейна Мохеймани (Mohammad Hossein Moheimany) — в числе лучших кадров, отмеченных жюри.

Mohammad Hossein Moheimany. Работа участника конкурса Weather Photographer of the Year 2019
7 из 15

"Потоп" Мухаммада Хосейна Мохеймани (Mohammad Hossein Moheimany) — в числе лучших кадров, отмеченных жюри.

© Фото : Mohammad Hossein Moheimany/ Weather Photographer of the Year 2019
© Фото : Andrei Baskevich/ Weather Photographer of the Year 2019

Кадр Андрея Баскевича (Andrei Baskevich) "В медленном танце" вошел в короткий список Weather Photographer of the Year 2019.

Andrei Baskevich. Работа участника конкурса Weather Photographer of the Year 2019
8 из 15

Кадр Андрея Баскевича (Andrei Baskevich) "В медленном танце" вошел в короткий список Weather Photographer of the Year 2019.

© Фото : Andrei Baskevich/ Weather Photographer of the Year 2019
© Фото : Patrick Hochner/ Weather Photographer of the Year 2019

"Ливень", увиденный Патриком Хохнером (Patrick Hochner) в Киото, заставляет вздрогнуть зрителей этого фото, где бы они ни находились.

Patrick Hochner. Работа участника конкурса Weather Photographer of the Year 2019
9 из 15

"Ливень", увиденный Патриком Хохнером (Patrick Hochner) в Киото, заставляет вздрогнуть зрителей этого фото, где бы они ни находились.

© Фото : Patrick Hochner/ Weather Photographer of the Year 2019
© Фото : Chris Brown/ Weather Photographer of the Year 2019

Крис Браун (Chris Brown) попал в число лучших фотографов конкурса благодаря изображению утренней дымки над замком Скотни в Великобритании.

Chris Brown. Работа участника конкурса Weather Photographer of the Year 2019
10 из 15

Крис Браун (Chris Brown) попал в число лучших фотографов конкурса благодаря изображению утренней дымки над замком Скотни в Великобритании.

© Фото : Chris Brown/ Weather Photographer of the Year 2019
© Фото : Christine Holt/ Weather Photographer of the Year 2019

Мемфис, раннее утро. "Дождь в городе". Кадр Кристин Холт (Christine Holt) — один из самых интересных на Weather Photographer of the Year 2019.

Christine Holt. Работа участника конкурса Weather Photographer of the Year 2019
11 из 15

Мемфис, раннее утро. "Дождь в городе". Кадр Кристин Холт (Christine Holt) — один из самых интересных на Weather Photographer of the Year 2019.

© Фото : Christine Holt/ Weather Photographer of the Year 2019
© Фото : Elena Belozorova/ Weather Photographer of the Year 2019

Елена Белозорова (Elena Belozorova) запечатлела белую радугу над зимним садом. На конкурсе фото вошло в короткий список.

Elena Belozorova. Работа участника конкурса Weather Photographer of the Year 2019
12 из 15

Елена Белозорова (Elena Belozorova) запечатлела белую радугу над зимним садом. На конкурсе фото вошло в короткий список.

© Фото : Elena Belozorova/ Weather Photographer of the Year 2019
© Фото : Brian Michael Denton/ Weather Photographer of the Year 2019

Этот барьер на Темзе защищает Лондон от наводнений. Фото Брайана Майкла Дентона (Brian Michael Denton) — в числе лучших кадров конкурса.

Brian Michael Denton. Работа участника конкурса Weather Photographer of the Year 2019
13 из 15

Этот барьер на Темзе защищает Лондон от наводнений. Фото Брайана Майкла Дентона (Brian Michael Denton) — в числе лучших кадров конкурса.

© Фото : Brian Michael Denton/ Weather Photographer of the Year 2019
© Фото : Peng-Gang Fang/ Weather Photographer of the Year 2019

"Корабль на мели" Пэн-Ган Фана (Peng-Gang Fang) — еще одна впечатляющая работа из короткого списка. Снимок сделан после тайфуна на Тайване.

Peng-Gang Fang. Работа участника конкурса Weather Photographer of the Year 2019
14 из 15

"Корабль на мели" Пэн-Ган Фана (Peng-Gang Fang) — еще одна впечатляющая работа из короткого списка. Снимок сделан после тайфуна на Тайване.

© Фото : Peng-Gang Fang/ Weather Photographer of the Year 2019
© Фото : Owen Humphreys/ Weather Photographer of the Year 2019

Оуэн Хамфрис (Owen Humphreys) вправе считать себя счастливчиком: ему удалось сделать эффектное фото волны, разбивающейся о скалы, но и войти в короткий список уважаемого конкурса.

Owen Humphreys. Работа участника конкурса Weather Photographer of the Year 2019
15 из 15

Оуэн Хамфрис (Owen Humphreys) вправе считать себя счастливчиком: ему удалось сделать эффектное фото волны, разбивающейся о скалы, но и войти в короткий список уважаемого конкурса.

© Фото : Owen Humphreys/ Weather Photographer of the Year 2019
9712240
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