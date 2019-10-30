Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T11:29Z
https://ria.ru/20191030/1560385400.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:208:3077:1939_1036x0_80_0_0_fd9bc9efcdef1e3d20a218fe7e73c388.jpg
РИА Новости

В деле "протезного афериста" из Москвы появились новые потерпевшие

11:29 30.10.2019
371
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Девушка пожаловалась в полицию Москвы на афериста, который 2,5 года назад получил от нее 2,6 миллиона рублей за изготовление протеза и до сих пор не выполнил заказ, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.
"В полицию обратилась гражданка 1993 года рождения с просьбой принять меры мужчине 1974 года, который 11 апреля 2017 года получил от нее 2 623 600 рублей по договору на изготовление протезно-ортопедического изделия и до настоящего времени договор не исполнил", - рассказали в пресс-службе.
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
28 октября, 18:09РИА Новости
Братья-аферисты из Пятигорска получили срок за "торговлю" должностями в ФСО
Как сообщил РИА Новости информированный источник, девушка стала жертвой афериста, который в интернете размещал объявления об изготовлении и ремонте протезов - мужчину задержали еще в начале этого года после заявлений нескольких жертв.
Весной мужчине предъявили обвинение по нескольким эпизодам мошенничества на сумму более 30 миллионов рублей - однако за последнее время в полицию обратилось еще несколько людей, которых он, возможно, обманул.
2000111
Обсудить 0
МВД РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Полицейский
Знакомый рассказал про студента, готовившего расправу в Зарайске
Сотрудник ДПС на улице в Москве
В Москве водитель получил штрафы на миллион рублей
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Миннефти Сирии заинтересовалось разработкой компании из России
Актер Джон Уизерспун
Умер актер Джон Уизерспун из "Вампира в Бруклине"
Айдар Губайдулин
Суд заочно арестовал бежавшего из России участника несогласованной акции
Вид города Минска
В Минске заявили о нарушениях в использовании бюджета Союзного государства
Сотрудник ФСБ России
ФСБ перекрыла канал поставки наркотических препаратов в Крым
Украинский военнослужащий во время учений
МИД прокомментировал планы Украины провести учения на границе с Крымом
Пассажирский самолет в небе
Самолеты всех южнокорейских авиалиний проверят после серии инцидентов
Зал судебных заседаний
В Кузбассе утвердили приговор курсантам ФСИН, пытавшимся убить однокурсницу
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
Вид на район Подол в Киеве
Посольство Израиля приостановило работу в Киеве из-за конфликта с минфином
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Приангарье полиция начала проверку из-за избиения общественника
Последствия возгорания рейсового автобуса в Лефортово
Загоревшийся в Лефортовском тоннеле автобус не принадлежит "Мосгортрансу"
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
Лента новостейМолния