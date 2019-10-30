В деле "протезного афериста" из Москвы появились новые потерпевшие

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Девушка пожаловалась в полицию Москвы на афериста, который 2,5 года назад получил от нее 2,6 миллиона рублей за изготовление протеза и до сих пор не выполнил заказ, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.

"В полицию обратилась гражданка 1993 года рождения с просьбой принять меры мужчине 1974 года, который 11 апреля 2017 года получил от нее 2 623 600 рублей по договору на изготовление протезно-ортопедического изделия и до настоящего времени договор не исполнил", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщил РИА Новости информированный источник, девушка стала жертвой афериста, который в интернете размещал объявления об изготовлении и ремонте протезов - мужчину задержали еще в начале этого года после заявлений нескольких жертв.