Посольство Израиля в России приостановило работу

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Отмечается, что вход в посольство закрыт, а услуги посетителям предоставляться не будут.
Такая ситуация сложилась из-за решения израильского Министерства финансов сократить расходы на содержание дипломатов, в частности — взыскать налог с представительских расходов, не подкрепленных квитанциями. Представительства закрываются по всему миру.
"К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время", — говорится в сообщении.