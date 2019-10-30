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РИА Новости

Посольство Израиля в России приостановило работу

11:29 30.10.2019 (обновлено: 17:58 30.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОбъявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Отмечается, что вход в посольство закрыт, а услуги посетителям предоставляться не будут.
Такая ситуация сложилась из-за решения израильского Министерства финансов сократить расходы на содержание дипломатов, в частности — взыскать налог с представительских расходов, не подкрепленных квитанциями. Представительства закрываются по всему миру.

"К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время", — говорится в сообщении.

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Популярные комментарии
куда катится этот мир-у богоизбранных нет денег?
30 октября, 11:52
Фунт Стерлингов
1002347346219
Израиль не настолько богат, что бы позволить себе большие расходы на дипломатов. Есть куда более приоритетные пункты расходов, такие, как здравоохранение, пособия нуждающимся, забота о пенсионерах и новых репатриантов. А дипломаты по бастуют и вернуться к работе.
30 октября, 12:16
Good Time
30560121463
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