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РИА Новости

В Москве началась акция памяти жертв политических репрессий

11:28 30.10.2019 (обновлено: 11:52 30.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАкция "Колокол памяти" у мемориала "Стена скорби" на проспекте Сахарова в Москве. 30 октября 2019
Акция Колокол памяти у мемориала Стена скорби на проспекте Сахарова в Москве. 30 октября 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Акция "Колокол памяти" у мемориала "Стена скорби" на проспекте Сахарова в Москве. 30 октября 2019
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вторая общественная акция "Колокол памяти" началась в Москве и ряде других городов России в День памяти жертв политических репрессий, передаёт корреспондент РИА Новости.
День памяти жертв политических репрессий отмечается 30 октября.
"Мы сейчас ударим в эту рельсу. Сама рельса привезена с Соловков. Это рельса, по которой советские заключенные перевозили торф. И ударим мы металлической балкой, которая привезена с колымских лагерей. И этот звон прозвучит во многих регионах", - сказал один из организаторов на открытии.
В Москве акция проходит у мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби", все желающие смогут возложить цветы, зажечь свечи и почтить память жертв репрессий, ударив в "Колокол памяти", висящий на цепи привезенного с Соловецких островов рельса. Вечером для участников акции будет исполнен концерт бил - плоских бронзовых и латунных пластин, различных по составу, размеру и весу, звуки которых напоминают колокольный звон. Акция будет проходить до 22:00.
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В 2018 году в акции "Колокол памяти" приняли участие Москва, Петербург, Московская, Ленинградская, Челябинская, Свердловская и Магаданская области, а также Краснодарский край. В этом году, по данным организаторов, в акции планируют участвовать Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Новосибирская, Иркутская, Свердловская и Магаданская области, Краснодарский край, а также Республика Коми и Чеченская Республика.
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МоскваОбщество
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