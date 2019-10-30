В Москве началась акция памяти жертв политических репрессий

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вторая общественная акция "Колокол памяти" началась в Москве и ряде других городов России в День памяти жертв политических репрессий, передаёт корреспондент РИА Новости.
День памяти жертв политических репрессий отмечается 30 октября.
"Мы сейчас ударим в эту рельсу. Сама рельса привезена с Соловков. Это рельса, по которой советские заключенные перевозили торф. И ударим мы металлической балкой, которая привезена с колымских лагерей. И этот звон прозвучит во многих регионах", - сказал один из организаторов на открытии.
В Москве акция проходит у мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби", все желающие смогут возложить цветы, зажечь свечи и почтить память жертв репрессий, ударив в "Колокол памяти", висящий на цепи привезенного с Соловецких островов рельса. Вечером для участников акции будет исполнен концерт бил - плоских бронзовых и латунных пластин, различных по составу, размеру и весу, звуки которых напоминают колокольный звон. Акция будет проходить до 22:00.
В 2018 году в акции "Колокол памяти" приняли участие Москва, Петербург, Московская, Ленинградская, Челябинская, Свердловская и Магаданская области, а также Краснодарский край. В этом году, по данным организаторов, в акции планируют участвовать Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Новосибирская, Иркутская, Свердловская и Магаданская области, Краснодарский край, а также Республика Коми и Чеченская Республика.