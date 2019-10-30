В Москве началась акция памяти жертв политических репрессий

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вторая общественная акция "Колокол памяти" началась в Москве и ряде других городов России в День памяти жертв политических репрессий, передаёт корреспондент РИА Новости.

День памяти жертв политических репрессий отмечается 30 октября.

"Мы сейчас ударим в эту рельсу. Сама рельса привезена с Соловков. Это рельса, по которой советские заключенные перевозили торф. И ударим мы металлической балкой, которая привезена с колымских лагерей. И этот звон прозвучит во многих регионах", - сказал один из организаторов на открытии.

В Москве акция проходит у мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби", все желающие смогут возложить цветы, зажечь свечи и почтить память жертв репрессий, ударив в "Колокол памяти", висящий на цепи привезенного с Соловецких островов рельса. Вечером для участников акции будет исполнен концерт бил - плоских бронзовых и латунных пластин, различных по составу, размеру и весу, звуки которых напоминают колокольный звон. Акция будет проходить до 22:00.