Миннефти Сирии заинтересовалось разработкой компании из России

ДАМАСК, 30 окт - РИА Новости, Заман Рамазанов. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии заинтересовалось разработкой российской компании "РМ-Иннтехно", призванной заменить стандартные станки-качалки, данная технология востребована в условиях САР, где разрушены многие скважины, заявил РИА Новости генеральный директор компании "РМ-Иннтехно" Роман Райский.

"Основной наш проект - замена стандартных станков-качалок: сделали более мобильную установку, менее энергозатратную, меньше затрат на монтаж - достаточно двух-трех человек и одного небольшого подъемного устройства", - рассказал Райский на полях выставки компаний нефтегазового сектора SyrPetro.

"Миннефти проявило большой интерес, сейчас ведем с ними переговоры. Замминистра нефти и минеральных ресурсов и сам министр (Али Ганем - ред.) к нашему стенду подходил, дал команду разработки по своим ведомствам. В воскресенье были конкретные переговоры. На очереди встреча с нефтяной госкомпанией", - рассказал Райский.

Он отметил, что многие скважины в Сирии разрушены, в том числе и качалки над ними. "И это в том числе была цель - привезти сюда эту технологию. Чтобы не восстанавливать эти скважины и не устанавливать новые, достаточно установить наши, которые в три раза дешевле. Интерес есть, ждем конкретных решений", - заявил гендиректор российской компании. Он отметил, что традиционные качалки устанавливаются пять дней, вариант его компании – один.

По словам Райского, по сравнению со стандартными качалками данный вариант эффективнее, так как можно поменять качалку, по возможности не меняя имеющееся оборудование внутри скважины. По его словам, восстановлением самих скважин занимаются местные сервисные компании.

Также он отметил, что в рамках выставки продукцией компании интересовались представители Ирака и Венесуэлы.