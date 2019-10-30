В Кузбассе ветер снес крышу торгового центра

На видео, размещенном на Youtube, видно, как порыв ветра срывает крышу с торгового центра и уносит ее за здание.

"Пострадавших там нет, ни материально, ни физически. Кроме, естественно, собственника. Все службы были задействованы на ликвидации последствий, от силовых структур до коммунальщиков, которые там мусор собирали… Комплекс полностью частный, и снесло эту крышу за здание на его же постройки", – рассказали в пресс-службе.