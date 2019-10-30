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РИА Новости

В Кузбассе ветер снес крышу торгового центра

11:26 30.10.2019 (обновлено: 11:37 30.10.2019)
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КЕМЕРОВО, 30 окт - РИА Новости. Сильный ветер, пронесшийся по территории Кемеровской области, снес крышу торгового центра "Ярмарка" в городе Ленинске-Кузнецком, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
На видео, размещенном на Youtube, видно, как порыв ветра срывает крышу с торгового центра и уносит ее за здание.
"Пострадавших там нет, ни материально, ни физически. Кроме, естественно, собственника. Все службы были задействованы на ликвидации последствий, от силовых структур до коммунальщиков, которые там мусор собирали… Комплекс полностью частный, и снесло эту крышу за здание на его же постройки", – рассказали в пресс-службе.
Собеседница агентства уточнила, что здание пострадавшего торгового центра новое, построенное силами самого предпринимателя.
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