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РИА Новости

Посольство Израиля приостановило работу в Киеве из-за конфликта с минфином

11:23 30.10.2019 (обновлено: 12:39 30.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВид на район Подол в Киеве
Вид на район Подол в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Вид на район Подол в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Посольство Израиля на Украине приостановило работу дипломатической миссии из-за конфликта с министерством финансов страны, сообщила в среду пресс-служба посольства.
Ранее работники МИД и министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Причиной конфликта стало решение министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями.
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"Из-за решения министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который был в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права въехать в посольство/консульство", - говорится в сообщении посольства.
Как отмечается, решение министерства не оставляет другого выбора. "Решение министерства финансов не оставляет нам другого выбора, как принять вышеупомянутые мероприятия, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб. Мы надеемся, что этот кризис будет решен быстрее", - добавили в посольстве.
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