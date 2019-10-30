Посольство Израиля приостановило работу в Киеве из-за конфликта с минфином

КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Посольство Израиля на Украине приостановило работу дипломатической миссии из-за конфликта с министерством финансов страны, сообщила в среду пресс-служба посольства.

Ранее работники МИД и министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Причиной конфликта стало решение министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями.

"Из-за решения министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который был в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права въехать в посольство/консульство", - говорится в сообщении посольства.