СМИ: в Барселоне работники сектора грузоперевозок устроили забастовку

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бастующие работники компаний по грузоперевозкам и служащие логистических компаний в среду утром заблокировали подъездные пути к порту Барселоны, сообщает газета Periodico.
Забастовка была созвана двумя профсоюзными движениями - "Всеобщим союзом трудящихся" (UGT) и "Профсоюзной конфедерацией Рабочих комиссий" (CCOO). Она началась во вторник в 22.00 по местному времени (00.00 мск среды) и будет длиться в течение 24 часов. Главным требованием организаторов забастовки является увеличение заработных плат работников данного сектора.
По информации СМИ, из-за забастовки в Барселоне наблюдаются большие пробки, а также проблемы в движении наземного транспорта. Она также затронула логистические центры компании Amazon в провинции Барселона.
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