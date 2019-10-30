СМИ: в Барселоне работники сектора грузоперевозок устроили забастовку

Забастовка была созвана двумя профсоюзными движениями - "Всеобщим союзом трудящихся" (UGT) и "Профсоюзной конфедерацией Рабочих комиссий" (CCOO). Она началась во вторник в 22.00 по местному времени (00.00 мск среды) и будет длиться в течение 24 часов. Главным требованием организаторов забастовки является увеличение заработных плат работников данного сектора.