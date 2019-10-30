Подлодка "Князь Владимир" готова к принятию в состав ВМФ, сообщил адмирал

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава" с первой подводной лодки модернизированного проекта "Борей-А" "Князь Владимир" означает, что данная субмарина уже готова к передаче в состав ВМФ России, заявил РИА Новости в среду командовавший Балтийским флотом в 2001-2006 годы адмирал Владимир Валуев.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что подлодка "Князь Владимир" проекта 955А в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава" из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Полет ракеты прошел в штатном режиме.

"Заключительный этап проверки боеготовности подлодки – это применение её основного оружия, то есть МБР "Булава". Теперь ничего не мешает принять её на вооружение, загрузить штатным оружием, получить задачу и находиться в составе сил постоянной готовности или вести боевое дежурство", - сказал Валуев.

Адмирал пояснил, что, выполнив это боевое упражнение, "Князь Владимир" отработал все задачи по подготовке к плаванию, применению оружия и обороне, как в защищенном районе, так и самостоятельно. Таким образом подлодка доказала свою полную боеготовность.