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РИА Новости

Подлодка "Князь Владимир" готова к принятию в состав ВМФ, сообщил адмирал

11:21 30.10.2019
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Булава" с подводного крейсера "Князь Владимир"
Запуск ракеты Булава с подводного крейсера Князь Владимир
© Министерство обороны РФ
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Запуск ракеты "Булава" с подводного крейсера "Князь Владимир"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Булава" с первой подводной лодки модернизированного проекта "Борей-А" "Князь Владимир" означает, что данная субмарина уже готова к передаче в состав ВМФ России, заявил РИА Новости в среду командовавший Балтийским флотом в 2001-2006 годы адмирал Владимир Валуев.
Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что подлодка "Князь Владимир" проекта 955А в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава" из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Полет ракеты прошел в штатном режиме.
Видео пуска ракеты Булава атомной подлодкой Князь Владимир
Вчера, 08:37Радио Sputnik
С атомной подлодки "Князь Владимир" впервые запущена ракета "Булава"
"Заключительный этап проверки боеготовности подлодки – это применение её основного оружия, то есть МБР "Булава". Теперь ничего не мешает принять её на вооружение, загрузить штатным оружием, получить задачу и находиться в составе сил постоянной готовности или вести боевое дежурство", - сказал Валуев.
Адмирал пояснил, что, выполнив это боевое упражнение, "Князь Владимир" отработал все задачи по подготовке к плаванию, применению оружия и обороне, как в защищенном районе, так и самостоятельно. Таким образом подлодка доказала свою полную боеготовность.
В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три "Борея": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит государственные испытания. В перспективе планируется передать в состав ВМФ 10 подлодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М".
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Владимир Валуев (адмирал)Министерство обороны РФМВФРоссияБезопасность
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