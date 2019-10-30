ОДКБ пока не получила ответ НАТО на предложение о сотрудничестве

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ОДКБ до сих пор не получила официального ответа НАТО на свое предложение о сотрудничестве для борьбы с терроризмом, заявил исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков.

"В мае этого года Совет министров иностранных дел стран ОДКБ в целях укрепления доверия и развития сотрудничества между организациями в вопросах совместного противодействия глобальному терроризму направил в адрес министров иностранных дел НАТО открытое обращение, на которое мы до сих пор не получили официального ответа. Думаю, что комментарии здесь излишни", - сказал он на Международной конференции ОДКБ "О роли и характере взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным терроризмом".