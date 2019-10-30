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РИА Новости

ОДКБ пока не получила ответ НАТО на предложение о сотрудничестве

11:17 30.10.2019
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© РИА Новости / Лидия ИсамоваЗамгенсека ОДКБ генерал-полковник Валерий Семериков
Замгенсека ОДКБ генерал-полковник Валерий Семериков
© РИА Новости / Лидия Исамова
Замгенсека ОДКБ генерал-полковник Валерий Семериков. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ОДКБ до сих пор не получила официального ответа НАТО на свое предложение о сотрудничестве для борьбы с терроризмом, заявил исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков.
"В мае этого года Совет министров иностранных дел стран ОДКБ в целях укрепления доверия и развития сотрудничества между организациями в вопросах совместного противодействия глобальному терроризму направил в адрес министров иностранных дел НАТО открытое обращение, на которое мы до сих пор не получили официального ответа. Думаю, что комментарии здесь излишни", - сказал он на Международной конференции ОДКБ "О роли и характере взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным терроризмом".
Калининград
28 октября, 01:06РИА Новости
В России оценили доклад о "захвате" Калининграда силами НАТО
Ранее главы МИД стран-участниц ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) призвали министров иностранных дел государств-членов НАТО создать механизм регулярных консультаций между секретариатами двух организаций. В ОДКБ также призывали НАТО к более тесному сотрудничеству в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Позднее замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер в интервью газете "Коммерсант" заявила, что альянс не видит смысла создавать дополнительный канал взаимодействия с Россией на уровне ОДКБ.
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НАТООДКБРоссияВ мире
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