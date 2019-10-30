Генсек Лиги арабских государств призвал сохранить гражданский мир в Ливии

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт во время выступления на европейско-арабском саммите в Афинах

КАИР, 30 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил, что внимательно следит за развитием ситуации в Ливане и призвал сохранить гражданский мир в этой стране.

"Генсек ЛАГ выразил надежду, что все ливанцы сохранят приверженность национальному единству, сохранят гражданский мир, цивилизованный характер демонстраций, как это было с самого начала протестов", - говорится в заявлении панарабской организации.

Он также заявил, что с пониманием относится к решению ливанского премьера Саада Харири подать в отставку, учитывая, что речь идет об общем требовании ливанских граждан, представляющих различные конфессии.

По словам Абуль Гейта, ЛАГ готова, в случае необходимости, оказать содействие Ливану. "ЛАГ солидарна с Ливаном на этом тревожном этапе и выражает готовность поддержать все то, что может способствовать стабильности и укреплению гражданского мира в этой стране", - говорится в документе.