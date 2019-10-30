В Малайзии более 150 человек погибли от лихорадки денге за год

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Малайзии от лихорадки денге за год скончались 154 человека, общее число заразившихся превысило 108 тысяч, сообщает газета В Малайзии от лихорадки денге за год скончались 154 человека, общее число заразившихся превысило 108 тысяч, сообщает газета New Straits Times со ссылкой на главу минздрава страны.

Лихорадка Денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Среди симптомов - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.

Как сообщил министр здравоохранения Малайзии Дзулкефли Ахмад (Dzulkefly Ahmad), по состоянию на 26 октября этого года общее число заразившихся составило 108,8 тысячи человек. За такой же период в 2018 году число заболевших было значительно ниже – 61,2 тысячи. Таким образом, наблюдается увеличение числа заразившихся на 77,3%.

При этом число погибших в результате заражения вирусом в 2019 году составило 154 человека, по сравнению со 104 летальными исходами в прошлом году.

"Это увеличение на 48,1% или на 50 смертей по всей стране. В шести штатах было зафиксировано наибольшее число заболеваний (лихорадкой - ред.) денге", - уточнил глава малазийского минздрава, которого цитирует издание.

По его словам, самое большое число заразившихся – более 60 тысяч – в западном малазийском штате Салангор. При этом министр подчеркнул, что в Малайзии на данный момент нет вакцины от лихорадки денге. Он порекомендовал соблюдать чистоту и осуществлять меры профилактики.