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РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко рассказал как цифровые технологии помогают управлять регионом

11:02 30.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Ленинградская область на заседании Комитета по управлению Конгресса Совета Европы в Страсбурге презентовала специальный Ситуационный центр управления городами региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"В Ленинградской области создан специальный ситуационный центр при губернаторе для управления городами региона, куда ежедневно приходит информация и о состоянии экологии в городах, и о транспортных проблемах, о вопросах безопасности, проблемах работы коммунального сектора, наличия энергии, воды, обеспечения канализации, а также о различных социальных аспектах мероприятий, которые проходят в городах", – сказал губернатор области, выступая в Страсбурге на заседании Комитета по управлению.
Глава региона, представляя Центр, рассказал о развитии в регионе цифрового управления.
По словам Дрозденко ,ситуационный центр очень помогает в проблемах управления регионом, своевременно и качественно принимать решения, не основываясь только на эмоциях или каких-то сообщениях, которые могут быть субъективными, а именно наблюдая за этим процессом. Более того, в настоящим момент внедряется система, когда на любом происшествии – будь то пожар или транспортная авария, или какое-то иное ЧП, – областные службы будут применять установку специальных камер на автомобили и одежду сотрудников спецслужб.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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"Из этого ситуационного центра можно оперативно управлять ситуацией, не просто узнавая о ней по сообщениям, а наблюдая визуально. Поэтому я считаю, что тема "умный регион" должна быть тесно связана с "умными городами", с цифровой экономикой", – сказал губернатор.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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