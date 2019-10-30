Дрозденко рассказал как цифровые технологии помогают управлять регионом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Ленинградская область на заседании Комитета по управлению Конгресса Совета Европы в Страсбурге презентовала специальный Ситуационный центр управления городами региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"В Ленинградской области создан специальный ситуационный центр при губернаторе для управления городами региона, куда ежедневно приходит информация и о состоянии экологии в городах, и о транспортных проблемах, о вопросах безопасности, проблемах работы коммунального сектора, наличия энергии, воды, обеспечения канализации, а также о различных социальных аспектах мероприятий, которые проходят в городах", – сказал губернатор области, выступая в Страсбурге на заседании Комитета по управлению.

Глава региона, представляя Центр, рассказал о развитии в регионе цифрового управления.

По словам Дрозденко ,ситуационный центр очень помогает в проблемах управления регионом, своевременно и качественно принимать решения, не основываясь только на эмоциях или каких-то сообщениях, которые могут быть субъективными, а именно наблюдая за этим процессом. Более того, в настоящим момент внедряется система, когда на любом происшествии – будь то пожар или транспортная авария, или какое-то иное ЧП, – областные службы будут применять установку специальных камер на автомобили и одежду сотрудников спецслужб.