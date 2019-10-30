Уралтехнострой намерен возобновить нефтяной проект на северо-востоке Сирии

ДАМАСК, 30 окт - РИА Новости, Заман Рамазанов. Российская компания Уралтехнострой намерена возобновить работу по возведению пункта сбора нефти на северо-востоке Сирии, остановленную в 2011 году из-за начавшегося в стране конфликта, вопрос обсуждался с министром нефти САР Али Ганемом, заявил РИА Новости генеральный директор сирийского филиала компании Луай Мурад.

Уралтехнострой специализируется в возведении НПЗ, насосных станций различного назначения, газопромыслового оборудования, установок подготовки нефти, топливного и попутного газа, воды.

Мурад рассказал на полях выставки компаний нефтегазового сектора SyrPetro, что компания в 2011 году начала реализовывать проект в провинции Хасеке в районе Телль-Адас по возведению пункта сбора нефти, но вскоре из-за начавшегося конфликта в стране прекратила его.

"Мы возобновили переговоры с министерством нефти и минеральных ресурсов, и с Государственной нефтяной корпорацией, чтобы вновь начать работу над проектом с использованием современных технологий", - заявил Мурад, отметив, что контракт был заключен на девять лет.

Министр нефти Сирии Али Ганем посетил стенд компании и обсудил с ее представителями вопрос возобновления работы над проектом в Хасеке, сообщил собеседник агентства.