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РИА Новости
Война в Сирии

Уралтехнострой намерен возобновить нефтяной проект на северо-востоке Сирии

10:59 30.10.2019
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© AFP 2019 / RMC/STR Raqqa Media Center (RMC)Разрушенный нефтеперерабатывающий завод в Сирии
Разрушенный нефтеперерабатывающий завод в Сирии
© AFP 2019 / RMC/STR Raqqa Media Center (RMC)
Разрушенный нефтеперерабатывающий завод в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 30 окт - РИА Новости, Заман Рамазанов. Российская компания Уралтехнострой намерена возобновить работу по возведению пункта сбора нефти на северо-востоке Сирии, остановленную в 2011 году из-за начавшегося в стране конфликта, вопрос обсуждался с министром нефти САР Али Ганемом, заявил РИА Новости генеральный директор сирийского филиала компании Луай Мурад.
Уралтехнострой специализируется в возведении НПЗ, насосных станций различного назначения, газопромыслового оборудования, установок подготовки нефти, топливного и попутного газа, воды.
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Мурад рассказал на полях выставки компаний нефтегазового сектора SyrPetro, что компания в 2011 году начала реализовывать проект в провинции Хасеке в районе Телль-Адас по возведению пункта сбора нефти, но вскоре из-за начавшегося конфликта в стране прекратила его.
"Мы возобновили переговоры с министерством нефти и минеральных ресурсов, и с Государственной нефтяной корпорацией, чтобы вновь начать работу над проектом с использованием современных технологий", - заявил Мурад, отметив, что контракт был заключен на девять лет.
Министр нефти Сирии Али Ганем посетил стенд компании и обсудил с ее представителями вопрос возобновления работы над проектом в Хасеке, сообщил собеседник агентства.
Мурад также сообщил, что компания предложила свои услуги для участия в восстановлении ряда пострадавших за время войны сирийских проектов в нефтегазовой сфере. Также компания готова к обмену опытом с сирийскими коллегами.
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