Генконсул Германии на Урале намерен повысить интерес к изучению немецкого

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Новый генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, который в августе начал работу на Урале, ставит своей целью повышение интереса местного населения к изучению немецкого языка.

"На самом деле это задача, которую я принимаю очень близко к сердцу и которую считаю очень важной. Я очень рад, что в нашем консульском округе с российской стороны многое делается для изучения немецкого языка. Создаются структуры для изучения немецкого языка, и эти структуры поддерживаются и развиваются", - рассказал дипломат.

Он добавил, что в его консульском округе действуют на сегодня 12 школ с углубленным изучением немецкого языка, где есть возможность сдать языковой экзамен и получить немецкий языковой диплом, который позволит в дальнейшем при желании получить высшее образование в Германии.