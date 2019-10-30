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РИА Новости

Генконсул Германии на Урале намерен повысить интерес к изучению немецкого

10:58 30.10.2019 (обновлено: 12:02 30.10.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынГенеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе
Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Новый генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, который в августе начал работу на Урале, ставит своей целью повышение интереса местного населения к изучению немецкого языка.
"На самом деле это задача, которую я принимаю очень близко к сердцу и которую считаю очень важной. Я очень рад, что в нашем консульском округе с российской стороны многое делается для изучения немецкого языка. Создаются структуры для изучения немецкого языка, и эти структуры поддерживаются и развиваются", - рассказал дипломат.
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Он добавил, что в его консульском округе действуют на сегодня 12 школ с углубленным изучением немецкого языка, где есть возможность сдать языковой экзамен и получить немецкий языковой диплом, который позволит в дальнейшем при желании получить высшее образование в Германии.
"Здесь, в Екатеринбурге, есть Немецкий языковой центр, партнер Гете-института, и мы, генеральное консульство, также вот уже на протяжении нескольких лет проводим языковые курсы. Особенность наших курсов заключается в том, что их целевая аудитория – это дети дошкольного возраста. В этой целевой аудитории существует большой спрос на изучение немецкого языка", - уточнил Крузе.
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