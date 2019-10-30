Генконсул Германии Матиас Крузе: я хорошо подготовлен к уральской погоде

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, который вступил в эту должность в августе, рассказал в интервью РИА Новости о росте интереса уральцев к Германии и увеличении количества выданных виз, о планах привлекать в Россию немецкий бизнес, а также о своем увлечении русской культурой и подготовке к уральской зиме. Беседовала Ольга Ерачина.

— Вы прибыли в Екатеринбург в августе и уже начали здесь активную деятельность. Где вы успели побывать? Кому нанесли визиты?

— Я с начала августа нахожусь в Екатеринбурге. Уже провел ряд официальных визитов в нашем консульском округе. Встречался с губернаторами и очень рад тому, что эти официальные встречи стали возможны практически сразу по моему приезду сюда. Помимо Свердловской области, я уже успел побывать в Тюменской области, в Оренбурге и Челябинске. Наш консульский округ достаточно большой. Я рад предстоящим своим поездкам.

— В своем обращении на YouTube вы предлагали жителям вашего консульского округа обращаться к вам с вопросами по телефону или через интернет. Много ли вопросов уже поступило за время вашей работы? О чем в основном спрашивают люди?

— К нам поступают регулярно различного рода запросы. Так было и раньше. Мы их не считаем, статистику не ведем. Но мы рады любому вопросу, поступающему к нам. И в большинстве случаев нам удается помочь людям, отвечая на их вопросы. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что большинство вопросов касается выдачи виз.

— Сколько виз генконсульство планирует выдать в этом году? Будет ли их больше по сравнению с прошлым годом?

— Что касается виз, то мы не занимаемся планированием выдачи виз. Мы выдаем визы в соответствии с поступающими заявлениями от граждан. Поэтому мы заранее не можем предвидеть количество выдаваемых виз. В прошлом году, если взять все виды виз, мы выдали порядка 30 тысяч. За последнее время наблюдаем тенденцию постепенного роста количества выдаваемых виз. Я предполагаю, что в этом году у нас тоже будет некоторое увеличение числа выданных виз.

— С чем вы связываете рост?

— Это связано со многими факторами. Одним из них является тот факт, что многие жители нашего консульского округа имеют друзей либо родственников в Германии. Определенное количество молодых людей выезжает на учебу в Германию. Кроме того, есть ряд примеров экономического сотрудничества, которые ведут к тому, что представителям российской экономики необходимо поддерживать деловые контакты со своими партнерами в Германии. Нет какого-то единого фактора, который бы влиял на количество выдаваемых виз. Здесь много аспектов играют свою роль. Мы в любом случае очень рады такому большому интересу к Германии.

— Есть ли у жителей Германии интерес к Уралу?

— Мы не имеем данных по количеству граждан Германии, которые посетили Уральский регион по тем или иным причинам. Обычно, наоборот, органы российской власти владеют такой статистикой. Мы в любом случае приветствуем увеличение потока немецких туристов либо бизнесменов сюда, в регион. Помимо этого, я был бы рад увеличению количества немецких студентов, которые бы сюда приезжали с целью обучения или прохождения практики.

— Сколько граждан Германии проживают сейчас на Урале?

— Немецкие граждане не обязаны заявлять нам о своем местонахождении здесь, поэтому точное количество граждан Германии, проживающих в настоящее время на Урале, нам неизвестно. Мы в основном знаем только тех, кто с нами контактирует напрямую. Так, например, здесь присутствует много немецких бизнесменов, с которыми у нас налажены личные контакты.

— Какие изменения произошли или произойдут в генконсульстве после вашего прихода? В дипмиссии сейчас работают 30 человек. Планируется ли увеличивать кадровый состав генконсульства?

— Надо сказать, что у нас и так штат сотрудников достаточно большой. Я считаю, что мы хорошо укомплектованы и успешно справляемся со стоящими перед нами задачами.

— Как вы оцениваете работу своего предшественника доктора Штефана Кайля?

— Я думаю, что мне не пристало оценивать деятельность моего предшественника. Но могу сказать, что за последние годы генеральному консульству удалось добиться хороших позиций, его деятельность здесь знают и высоко ценят. Я уверен, что и в прошлые годы работа здесь проводилась на высоком уровне. И наши партнеры с российской стороны ее оценивают высоко.

— У вас богатый послужной список, вы работали в Дохе, Бостоне, Бухаресте, Риме, Алма-Ате. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях от работы в этих городах.

— Наша служба тем хороша, что дает нам возможность работать в разных местах мира, набираться там опыта и разнообразных впечатлений. Конечно, каждое место службы имеет свои особенности, свои преимущества и недостатки. Главное, надо всегда с открытостью подходить к новым, стоящим перед тобой задачам. Мне везде нравилось работать, и я благодарен каждому месту службы за то, что смог накопить достаточно богатый опыт, работая там.

— Может быть, какой-то город вы особо выделяете для себя?

— Достаточно сложно сделать этот выбор, поскольку города, где мне приходилось работать, очень сложно сравнивать. Они сильно отличаются друг от друга, и условия работы там отличались. Например, я бы упомянул Рим. О нем я вспоминаю с большой теплотой по личным причинам, прежде всего потому, что там у меня родились две дочки.

— Как вы оцениваете отношения между Россией и Германией? Какие возможности есть для того, чтобы их улучшить?

— Отношения в политической области между нашими странами могли бы быть лучше, чем они есть. У нас по некоторым вопросам внешней политики различные позиции, но это не означает, что мы не должны сотрудничать друг с другом. Скорее, наоборот. В политической сфере мы все время ищем диалог друг с другом. Наш министр иностранных дел Хайко Маас и российский министр иностранных дел Сергей Лавров уже неоднократно друг с другом встречались. И, несмотря на существующие разногласия, нам удается во многих сферах деятельности очень хорошо и тесно взаимодействовать. Мы содействуем экономическому сотрудничеству, у нас хорошие взаимоотношения в сфере культуры. Мы также направляем свою деятельность на расширение научного сотрудничества. Вне зависимости от существующих сложностей в настоящий момент, мы будем дальше развивать наши двусторонние отношения.

— Как вы считаете, в каких областях экономики сотрудничество между Уралом и Германией наиболее перспективно?

— Здесь в рамках уже прошедших встреч мне был сделан ряд предложений с российской стороны о развитии российско-германского сотрудничества. Перспективным направлением сотрудничества могли бы стать машиностроительная отрасль, содействие малым и средним предприятиям, также сфера здравоохранения, охраны окружающей среды. Это как раз те области, где мы будем активно развивать взаимодействие. Так, например, в следующем месяце здесь пройдет мероприятие совместно с Российско-германской внешнеторговой палатой, темой которого как раз станет развитие малого и среднего бизнеса.

— В одном из своих интервью вы рассказывали о планах привлекать на Урал немецкий бизнес. Как вы будете это делать? Есть ли уже какие-то конкретные договоренности с компаниями?

— Мы стремимся к тому, чтобы немецкие компании были больше представлены на Урале. Здесь в регионе уже есть большое количество фирм с немецким участием, которые успешно функционируют. И, конечно же, если появятся новые компании, которые запланируют открыть на Урале свое представительство или совместное предприятие, мы будем в любом случае их поддерживать.

— Каков товарооборот Уральского федерального округа с Германией по итогам 2018 года? Увеличивается он или уменьшается год от года?

— Те данные, которые у меня имеются, показывают, что торговый оборот за прошлый год равен 6,3 миллиона долларов. По этому году данных пока нет. Но за последние три года мы наблюдаем некоторое увеличение товарооборота. После 2014 года, конечно, динамика была негативной, и вот сейчас наблюдаем позитивную тенденцию.

— В октябре 2018 года в Екатеринбурге произошло громкое нападение на бухгалтера генконсульства, по данным СМИ, у него похитили около двух миллионов рублей. На какой стадии находится расследование дела? Нашли ли злоумышленника?

— Нам известно, что один из нападавших уже давно задержан. Его даже уже судили, приговорили к восьми годам колонии, но, по моим данным, приговор еще не вступил в законную силу. Я очень благодарен российским правоохранительным органам, которые с большой тщательностью расследовали это дело. Расследование продолжается, продолжаются поиски второго нападавшего.

— Нравится ли вам Екатеринбург? Бывали ли вы раньше на Урале?

— Я впервые приехал в Уральский регион. Мне он нравится. И город мне нравится. Он производит впечатление живого, динамичного города, здесь проживает большое количество молодых людей.

— Как вам погода?

— Погода мне тоже нравится. Я знаю, что она на Урале переменчивая и зима может быть достаточно суровой. Но думаю, что я хорошо подготовлен к погодным условиям здесь.

— В дипмиссии сообщали, что вы большой поклонник русской культуры. Какие русские книги, фильмы вы любите? Какую русскую музыку слушаете? Когда вы впервые познакомились с русской культурой?

— Впервые с русской культурой я соприкоснулся в школьные годы. С удовольствием читал классических авторов. Я думаю, что, как и многие российские школьники, я в свои детские годы начал именно с Александра Сергеевича Пушкина, с его произведений. Вспоминаю прочитанные мною в тот период "Повести Белкина".

В Германии и сегодня очень популярна классическая русская музыка известных композиторов, часто проходят концерты этой музыки. К сожалению, в Германии в меньшей степени известно современное русское искусство. Поскольку я нахожусь здесь, у меня появилась возможность непосредственно познакомиться и соприкоснуться с современной русской культурой, чему я очень рад.

— Какие русские композиторы, писатели популярны в Германии?

— Я, конечно, не эксперт в области музыки, но на слуху такие имена, как Сергей Рахманинов, Петр Чайковский, Игорь Стравинский. Думаю, что это те имена, которые известны широким слоям населения, а не только знатокам музыки. И, конечно, многие немцы, как и многие русские, любят балет. В Германии вновь и вновь исполняются на сцене многие бессмертные произведения балетного классического искусства.

— Одной из ваших задач на новом посту вы называли повышение интереса местного населения к изучению немецкого языка. Есть ли уже какие-то конкретные проекты, которые будут этому способствовать?

— Да, на самом деле это задача, которую я принимаю очень близко к сердцу и которую считаю очень важной. Я очень рад, что в нашем консульском округе с российской стороны многое делается для изучения немецкого языка. Создаются структуры для изучения немецкого языка, и эти структуры поддерживаются и развиваются. В нашем консульском округе действуют на сегодня 12 школ с углубленным изучением немецкого языка, где есть возможность сдать языковой экзамен и получить немецкий языковой диплом, который позволит в дальнейшем при желании получить высшее образование в Германии. Здесь, в Екатеринбурге, есть Немецкий языковой центр, партнер Гете-института, и мы, генеральное консульство, также вот уже на протяжении нескольких лет проводим языковые курсы. Особенность наших курсов заключается в том, что их целевая аудитория это дети дошкольного возраста. В этой целевой аудитории существует большой спрос на изучение немецкого языка.

— В середине сентября открылись Дни немецкой культуры в Оренбурге. Будут ли такие мероприятия проходить в других регионах?

— Дни немецкой культуры или Дни Германии – это циклы мероприятий, которые регулярно проходят в разных регионах России, в том числе нашего консульского округа. Как раз моя поездка в Оренбург была приурочена к Дням немецкой культуры. Сейчас Дни немецкой культуры проходят в Шадринске Курганской области. Мы, со своей стороны, содействуем проведению Дней Германии в разных регионах, чтобы познакомить их жителей с немецкой культурой и таким образом создать всеобъемлющий, современный и актуальный образ Германии.

— Почему выбрали именно Шадринск, а не областной центр?