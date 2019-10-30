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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали призыв американских демократов продлить СНВ-3

10:57 30.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Призыв демократов сохранить договор СНВ-3 выглядит как один из шагов, направленных против президента США Дональда Трампа, его оппоненты в Конгрессе ищут слабые стороны главы государства для использования в своих целях, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее председатель международного комитета палаты представителей США Элиот Энгел и член комитета Роберт Менендес (оба демократы) выразили озабоченность стратегией президента Трампа в сфере ядерных вооружений и призвали продлить договор СНВ-3 с Россией.
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"Призыв демократов сохранить ДСНВ, скорее, выглядит как один из шагов, направленных против президента Трампа. Оппоненты в Конгрессе ищут слабые стороны нынешнего главы Белого Дома, чтобы уличить его в некомпетентности, выставить политиком-неудачником и продемонстрировать обществу необходимость смены главы государства", - заявил парламентарий, которого цитирует его пресс-служба.
Также депутат выразил сожаление, что внешнеполитические шаги США напрямую зависят от внутренней расстановки сил и "зачастую носят импульсивный и деструктивный характер".
Политик подчеркнул, что Россия продолжает призывать США сесть за стол переговоров и обсудить дальнейшие шаги по сохранению стабильности и безопасности.
"Последовательный выход США из международных соглашений на протяжении последних лет демонстрирует намерение Вашингтона наращивать военные арсеналы, в том числе, ядерные. Недавнее сообщение о готовности американской стороны разорвать Соглашение об открытом небе - также свидетельство попыток США скрыть разработку и производство новых видов вооружения, очевидно подпадающих под запрет на международном уровне", - добавил Железняк.
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине эту идею отвергли.
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Джон БолтонДоговор СНВ-3Роберт МенендесГосдума РФСергей ЖелезнякСШАВ мире
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