В Госдуме прокомментировали призыв американских демократов продлить СНВ-3

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Призыв демократов сохранить договор СНВ-3 выглядит как один из шагов, направленных против президента США Дональда Трампа, его оппоненты в Конгрессе ищут слабые стороны главы государства для использования в своих целях, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее председатель международного комитета палаты представителей США Элиот Энгел и член комитета Роберт Менендес (оба демократы) выразили озабоченность стратегией президента Трампа в сфере ядерных вооружений и призвали продлить договор СНВ-3 с Россией.

"Призыв демократов сохранить ДСНВ, скорее, выглядит как один из шагов, направленных против президента Трампа. Оппоненты в Конгрессе ищут слабые стороны нынешнего главы Белого Дома, чтобы уличить его в некомпетентности, выставить политиком-неудачником и продемонстрировать обществу необходимость смены главы государства", - заявил парламентарий, которого цитирует его пресс-служба.

Также депутат выразил сожаление, что внешнеполитические шаги США напрямую зависят от внутренней расстановки сил и "зачастую носят импульсивный и деструктивный характер".

Политик подчеркнул, что Россия продолжает призывать США сесть за стол переговоров и обсудить дальнейшие шаги по сохранению стабильности и безопасности.

"Последовательный выход США из международных соглашений на протяжении последних лет демонстрирует намерение Вашингтона наращивать военные арсеналы, в том числе, ядерные. Недавнее сообщение о готовности американской стороны разорвать Соглашение об открытом небе - также свидетельство попыток США скрыть разработку и производство новых видов вооружения, очевидно подпадающих под запрет на международном уровне", - добавил Железняк.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.