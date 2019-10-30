Мой сосед — робот: мир будущего в композициях французского фотографа

Дизайнер и фотограф Николя Биго, работающий под псевдонимом Niko Photographisme, создал проект "Робот, живущий по соседству", в котором представил и показал недалекое будущее. Мир, где роботы практически не отличаются от людей, — в фотоленте Ria.ru.