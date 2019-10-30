Мой сосед — робот: мир будущего в композициях французского фотографа

Любитель фантастики и хорроров, Николя Биго придумал свой необычный проект в 2017 году.
Любитель фантастики и хорроров, Николя Биго придумал свой необычный проект в 2017 году.
Сегодня в коллекции фотографа — сотня изображений мира, где победил искусственный интеллект.
Сегодня в коллекции фотографа — сотня изображений мира, где победил искусственный интеллект.
Здесь не так просто провести границу между человеком и машиной.
С первого взгляда не определишь, настоящие перед тобой андроиды или нет.
С первого взгляда не определишь, настоящие перед тобой андроиды или нет.
Фотография для Николя — игровая площадка.
Сочетание сюрреализма и правдоподобия в его композициях пугает.
Механические части тела дизайнер создает сам, намечает кадр и делает снимки.
Механические части тела дизайнер создает сам, намечает кадр и делает снимки.
Затем в том же интерьере и при схожем освещении Биго фотографирует моделей.
Затем в том же интерьере и при схожем освещении Биго фотографирует моделей.
После этого кадры совмещаются при помощи графических редакторов.
Фотограф стремится показать, как обманчива может быть внешность.
Глядя на эти снимки, поневоле задумаешься, к чему может привести переплетение реального и виртуального миров.
Глядя на эти снимки, поневоле задумаешься, к чему может привести переплетение реального и виртуального миров.
Фото из проекта "Робот, живущий по соседству".