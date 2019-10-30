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РИА Новости

Мой сосед — робот: мир будущего в композициях французского фотографа

12:43 30.10.2019 (обновлено: 16:07 30.10.2019)
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Дизайнер и фотограф Николя Биго, работающий под псевдонимом Niko Photographisme, создал проект "Робот, живущий по соседству", в котором представил и показал недалекое будущее. Мир, где роботы практически не отличаются от людей, — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Niko Photographisme

Любитель фантастики и хорроров, Николя Биго придумал свой необычный проект в 2017 году.

Проект фотографа Niko Photographisme под названием THE ROBOT NEXT DOOR, в котором показал будущее сожительство человечества с роботами
1 из 12

Любитель фантастики и хорроров, Николя Биго придумал свой необычный проект в 2017 году.

© Фото : Niko Photographisme
© Фото : Niko Photographisme

Сегодня в коллекции фотографа — сотня изображений мира, где победил искусственный интеллект.

Проект фотографа Niko Photographisme под названием THE ROBOT NEXT DOOR, в котором показал будущее сожительство человечества с роботами
2 из 12

Сегодня в коллекции фотографа — сотня изображений мира, где победил искусственный интеллект.

© Фото : Niko Photographisme
© Фото : Niko Photographisme

Здесь не так просто провести границу между человеком и машиной.

Проект фотографа Niko Photographisme под названием THE ROBOT NEXT DOOR, в котором показал будущее сожительство человечества с роботами
3 из 12

Здесь не так просто провести границу между человеком и машиной.

© Фото : Niko Photographisme
© Фото : Niko Photographisme

С первого взгляда не определишь, настоящие перед тобой андроиды или нет.

Проект фотографа Niko Photographisme под названием THE ROBOT NEXT DOOR, в котором показал будущее сожительство человечества с роботами
4 из 12

С первого взгляда не определишь, настоящие перед тобой андроиды или нет.

© Фото : Niko Photographisme
© Фото : Niko Photographisme

Фотография для Николя — игровая площадка.

Проект фотографа Niko Photographisme под названием THE ROBOT NEXT DOOR, в котором показал будущее сожительство человечества с роботами
5 из 12

Фотография для Николя — игровая площадка.

© Фото : Niko Photographisme
© Фото : Niko Photographisme

Сочетание сюрреализма и правдоподобия в его композициях пугает.

Проект фотографа Niko Photographisme под названием THE ROBOT NEXT DOOR, в котором показал будущее сожительство человечества с роботами
6 из 12

Сочетание сюрреализма и правдоподобия в его композициях пугает.

© Фото : Niko Photographisme
© Фото : Niko Photographisme

Механические части тела дизайнер создает сам, намечает кадр и делает снимки.

Проект фотографа Niko Photographisme под названием THE ROBOT NEXT DOOR, в котором показал будущее сожительство человечества с роботами
7 из 12

Механические части тела дизайнер создает сам, намечает кадр и делает снимки.

© Фото : Niko Photographisme
© Фото : Niko Photographisme

Затем в том же интерьере и при схожем освещении Биго фотографирует моделей.

Проект фотографа Niko Photographisme под названием THE ROBOT NEXT DOOR, в котором показал будущее сожительство человечества с роботами
8 из 12

Затем в том же интерьере и при схожем освещении Биго фотографирует моделей.

© Фото : Niko Photographisme
© Фото : Niko Photographisme

После этого кадры совмещаются при помощи графических редакторов.

Проект фотографа Niko Photographisme под названием THE ROBOT NEXT DOOR, в котором показал будущее сожительство человечества с роботами
9 из 12

После этого кадры совмещаются при помощи графических редакторов.

© Фото : Niko Photographisme
© Фото : Niko Photographisme

Фотограф стремится показать, как обманчива может быть внешность.

Проект фотографа Niko Photographisme под названием THE ROBOT NEXT DOOR, в котором показал будущее сожительство человечества с роботами
10 из 12

Фотограф стремится показать, как обманчива может быть внешность.

© Фото : Niko Photographisme
© Фото : Niko Photographisme

Глядя на эти снимки, поневоле задумаешься, к чему может привести переплетение реального и виртуального миров.

Проект фотографа Niko Photographisme под названием THE ROBOT NEXT DOOR, в котором показал будущее сожительство человечества с роботами
11 из 12

Глядя на эти снимки, поневоле задумаешься, к чему может привести переплетение реального и виртуального миров.

© Фото : Niko Photographisme
© Фото : Niko Photographisme

Фото из проекта "Робот, живущий по соседству".

Проект фотографа Niko Photographisme под названием THE ROBOT NEXT DOOR, в котором показал будущее сожительство человечества с роботами
12 из 12

Фото из проекта "Робот, живущий по соседству".

© Фото : Niko Photographisme
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роботыФото
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