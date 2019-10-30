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РИА Новости

ФСБ перекрыла канал поставки наркотических препаратов в Крым

10:52 30.10.2019
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю пресекли канал контрабандной поставки наркотических препаратов из Украины на территорию полуострова, сообщила пресс-служба ведомства.
Как сообщили в пресс-службе, житель Севастополя регулярно покупал на Украине запрещенный к свободному обороту медицинский препарат из группы опиатов "субутекс", содержащий в своем составе соль наркотического вещества "бупренорфин", с целью дальнейшего сбыта наркозависимым лицам в Севастополе.
Полиция
28 августа, 11:29РИА Новости
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"Во время очередной попытки контрабандного ввоза партии таблеток через международный пункт пропуска "Армянск" он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. В ходе обыска по месту жительства задержанного также обнаружены ранее ввезенные из Украины аналогичные таблетки. На пункте пропуска "Джанкой" позднее был задержан еще один житель Севастополя, незаконно ввозивший в Россию "субутекс" для последующей реализации", - сообщили в ведомстве.
Правоохранители изъяли около 500 доз наркотического средства "бупренорфин", в отношении обоих задержанных следственным отделом управления ФСБ возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Логотип в отделении Почты России
6 февраля, 19:06РИА Новости
"Почта России" и МВД перекрыли крупный канал поставки наркотиков
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ФСБ РФКрымУкраинаПроисшествия
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