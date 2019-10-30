ФСБ перекрыла канал поставки наркотических препаратов в Крым

"Во время очередной попытки контрабандного ввоза партии таблеток через международный пункт пропуска "Армянск" он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. В ходе обыска по месту жительства задержанного также обнаружены ранее ввезенные из Украины аналогичные таблетки. На пункте пропуска "Джанкой" позднее был задержан еще один житель Севастополя, незаконно ввозивший в Россию "субутекс" для последующей реализации", - сообщили в ведомстве.