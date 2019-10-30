Самолет "Уральских авиалиний", севший в Ташкенте, задержится из-за поломки

ТАШКЕНТ, 30 окт - РИА Новости. Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в таджикский Куляб и севший в Ташкенте утром из-за сильного тумана в аэропорту назначения, задержится до вечера из-за технической неисправности лайнера, сообщил РИА Новости в среду представитель аэропорта столицы Узбекистана.

Ранее представитель аэропорта Ташкента сообщил РИА Новости, что рейс U62969 "Уральских авиалиний" из Москвы в Куляб в 08.11 (06.11 мск) вынуждено сел в столице Узбекистана из-сильного тумана. Самолет должен был приземлиться в Кулябе в 05.20 мск.

"Они перенесли вылет на 19.00 (17.00 мск) из-за технической неисправности самолета", - сказал представитель аэропорта Ташкента. О характере неисправности не сообщается.