Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T10:47Z
https://ria.ru/20191030/1560383344.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152416/38/1524163880_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_8d701f44ea4861dbfec59817a19c1d8e.jpg
РИА Новости

Самолет "Уральских авиалиний", севший в Ташкенте, задержится из-за поломки

10:47 30.10.2019
335
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСамолёт авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолёт авиакомпании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
ТАШКЕНТ, 30 окт - РИА Новости. Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в таджикский Куляб и севший в Ташкенте утром из-за сильного тумана в аэропорту назначения, задержится до вечера из-за технической неисправности лайнера, сообщил РИА Новости в среду представитель аэропорта столицы Узбекистана.
Ранее представитель аэропорта Ташкента сообщил РИА Новости, что рейс U62969 "Уральских авиалиний" из Москвы в Куляб в 08.11 (06.11 мск) вынуждено сел в столице Узбекистана из-сильного тумана. Самолет должен был приземлиться в Кулябе в 05.20 мск.
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии
Вчера, 09:00РИА Новости
Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Куляб вынужденно сел в Ташкенте
"Они перенесли вылет на 19.00 (17.00 мск) из-за технической неисправности самолета", - сказал представитель аэропорта Ташкента. О характере неисправности не сообщается.
В настоящее время самолет находится на запасной полосе, пассажиры переведены в зал ожидания терминала, им предоставлена вода и легкое питание, добавил собеседник агентства.
100201
Обсудить 0
Уральские авиалинииТашкентУзбекистанПроисшествия
Рекомендуем
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии
Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Куляб вынужденно сел в Ташкенте
Пассажирский самолет в небе
Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово
Тушение пожара в Калифорнии
Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
Полиция
В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия
Испания
В Испании число жертв наводнения увеличилось до четырех человек
Пассажирский самолет в небе
Самолеты всех южнокорейских авиалиний проверят после серии инцидентов
Сотрудники полиции, штат Калифорния, США
В Калифорнии три человека погибли в результате стрельбы, сообщили СМИ
Аэропорт во Владивостоке
В Минтрансе пояснили информацию о коммерческих билетах на Дальний Восток
Вид на Землю с Луны
Россия вернулась за стол переговоров по окололунной станции
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Самолет F-35 ВВС США на авиабазе Кадена в Японии
Власти Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта
Московское метро
На красной ветке московского метро поезда ходят с увеличенными интервалами
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Источник заявил, что ССА ушла из одиннадцати деревень по требованию Турции
Elena Salvai. Работа победителя конкурса Weather Photographer of the Year 2019
Погода в кадре: лучшие фото конкурса Weather Photographer of the Year
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Заведующая прокомментировала скандал вокруг драки в детсаду в Ярославле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
Лента новостейМолния