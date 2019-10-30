Каскадёр(ша) Варвара Никитина о трюках, травмах и женской красоте

Проехаться вместо Лены Катиной на крыше грузовика в клипе "Тату" или пробить собой стекло вместо Алисы Гребенщиковой в сериале. Вы, наверняка, видели её в кино, когда героиню сбивает машина или она выпадает из окна. Одна из первых женщин-каскадёров России Варвара Никитина о том, почему её долго не пускали в профессию, и что изменилось с тех пор.

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Как вы это делаете?!

Когда женщин-каскадёров стали пускать на съёмочную площадку? Почему сначала не платили, и может ли теперь женщина в этой профессии достойно зарабатывать? Почему им иногда приходится дублировать мужчин? Из-за чего каскадёры погибают на площадке и почему травмы чаще случаются на простых трюках? Где может сниматься каскадёр кроме кино, и убьют ли технологии эту профессию? Что происходит на корпоративе каскадёров, и зачем они просят убрать от греха подальше контрабас?

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" отвечает постановщик трюков, Вице-президент Гильдии каскадёров при Союзе кинематографистов России Варвара Никитина:

1:00 Актёр, трюкач или спортсмен — кто такой каскадёр?

2:50 Как создаётся иллюзия того, что актёр всё делает в кадре сам, и почему ей приходилось дублировать мужчин

8:25 Зачем она перелезла через забор Мосфильма и как впервые попала на съёмки

10:45 "В титры не вставляли, денег не платили — я была счастлива". О первых съемках в кино

12:10 Кино, сериалы, клипы, реклама. Где может сниматься каскадёр

13:50 Угрожают ли новые технологии профессии каскадёра

16:00 Когда каскадёрам положено на пенсию, и почему они считают, что заслужили уходить раньше

17:35 Травмы и смерти – это ошибка или неизбежность, и почему они происходят

18:50 Как "каскадёрское братство" помогает собрать миллион за ночь на лечение коллег

20:35 Перестают ли испытывать страх каскадёры, и к чему это может привести

21:30 "И раз, и два, и три". Чем работа каскадёра похожа на балет

22:30 "Кто-то может кого-нибудь бросить". Как выглядит корпоратив каскадёров

24:30 Боярский, Павлиашвили, трюки на сцене — что происходит на премии гильдии каскадёров

27:30 Почему теперь быть женщиной-каскадёром — "кайф"

29:20 Невоспитанность или отсутствие преград — что такое профдеформация каскадёра

29:45 Помогают ли профессиональные навыки каскадёра в обычной жизни, или как попасть в закрытую воинскую часть на маяк

34:00 Что Сталин, по легенде, сказал о профессии каскадёра

34:50 Носят ли девушки-каскадёры платья и каблуки

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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