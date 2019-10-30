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РИА Новости
Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Каскадёр(ша) Варвара Никитина о трюках, травмах и женской красоте

12:00 30.10.2019 (обновлено: 12:11 30.10.2019)
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Как вы это делаете?!
Каскадёр(ша) Варвара Никитина о трюках, травмах и женской красоте
Вчера, 12:00
Проехаться вместо Лены Катиной на крыше грузовика в клипе "Тату" или пробить собой стекло вместо Алисы Гребенщиковой в сериале. Вы, наверняка, видели её в кино, когда героиню сбивает машина или она выпадает из окна. Одна из первых женщин-каскадёров России Варвара Никитина о том, почему её долго не пускали в профессию, и что изменилось с тех пор.
Когда женщин-каскадёров стали пускать на съёмочную площадку? Почему сначала не платили, и может ли теперь женщина в этой профессии достойно зарабатывать? Почему им иногда приходится дублировать мужчин? Из-за чего каскадёры погибают на площадке и почему травмы чаще случаются на простых трюках? Где может сниматься каскадёр кроме кино, и убьют ли технологии эту профессию? Что происходит на корпоративе каскадёров, и зачем они просят убрать от греха подальше контрабас?
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" отвечает постановщик трюков, Вице-президент Гильдии каскадёров при Союзе кинематографистов России Варвара Никитина:
1:00 Актёр, трюкач или спортсмен — кто такой каскадёр?
2:50 Как создаётся иллюзия того, что актёр всё делает в кадре сам, и почему ей приходилось дублировать мужчин
8:25 Зачем она перелезла через забор Мосфильма и как впервые попала на съёмки
10:45 "В титры не вставляли, денег не платили — я была счастлива". О первых съемках в кино
12:10 Кино, сериалы, клипы, реклама. Где может сниматься каскадёр
13:50 Угрожают ли новые технологии профессии каскадёра
16:00 Когда каскадёрам положено на пенсию, и почему они считают, что заслужили уходить раньше
17:35 Травмы и смерти – это ошибка или неизбежность, и почему они происходят
18:50 Как "каскадёрское братство" помогает собрать миллион за ночь на лечение коллег
20:35 Перестают ли испытывать страх каскадёры, и к чему это может привести
21:30 "И раз, и два, и три". Чем работа каскадёра похожа на балет
22:30 "Кто-то может кого-нибудь бросить". Как выглядит корпоратив каскадёров
24:30 Боярский, Павлиашвили, трюки на сцене — что происходит на премии гильдии каскадёров
27:30 Почему теперь быть женщиной-каскадёром — "кайф"
29:20 Невоспитанность или отсутствие преград — что такое профдеформация каскадёра
29:45 Помогают ли профессиональные навыки каскадёра в обычной жизни, или как попасть в закрытую воинскую часть на маяк
34:00 Что Сталин, по легенде, сказал о профессии каскадёра
34:50 Носят ли девушки-каскадёры платья и каблуки
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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