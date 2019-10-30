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РИА Новости

Для проекта по снижению надзора за кафе подготовили новый СанПиН

10:43 30.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПовар на кухне ресторана
Повар на кухне ресторана
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Повар на кухне ресторана. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил дорожную карту для реализации пилотного проекта по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны, в том числе в Москве, Республике Татарстан и Калининградской области, по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. 15 января 2019
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Общепит первым отправится на "регуляторную гильотину", заявил Орешкин
"Роспотребнадзор совместно с "Деловой Россией" подготовил дорожную карту по реализации пилотного проекта в ряде регионов. Речь идет о проекте нового СанПиНа, который будет регулировать общественное питание во всех сферах", - говорится в сообщении.
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Дмитрий МедведевРоспотребнадзорРоссияЭкономика
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