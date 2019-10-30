Для проекта по снижению надзора за кафе подготовили новый СанПиН

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил дорожную карту для реализации пилотного проекта по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны, в том числе в Москве, Республике Татарстан и Калининградской области, по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита.