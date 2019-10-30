В Сенеже завершился очный интенсив конкурса "Доброволец России – 2019"

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Очная часть акселерационной программы поддержки и сопровождения проектов всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019", проходившей в мастерской управления "Сенеж", завершилась 29 октября, сообщает Ассоциация волонтерских центров.

Отобранные из числа участников конкурса авторы 76 инициатив из 40 регионов России прошли очный интенсив под руководством опытных наставников. Они изучали модели социального воздействия, методы продвижения проектов, а также занимались развитием личной эффективности.

"Здесь за эти несколько дней вы прошли очную программу обучения, но ни один человек не сможет дать вам точный рецепт того, как создать успешный проект. Вам могут только помочь найти свой путь и верное направление движения. Всегда важно стараться сделать что-то свое, в любом деле необходимо искать собственный путь, стиль, способ, чтобы после себя оставить именно свой след", – сказал ректор мастерской управления "Сенеж", заместитель директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Каспржак.

На первом очном интенсиве эксперты и тренеры проработали с участниками конкурса темы управления проектами и использования цифровых технологий, а также рассказали о принципах финансовой устойчивости, выявлении целевой аудитории и способах тиражирования проектов.

"Как отметили 17 человек из присутствующих 76 авторов проектов, по итогам прошедших четырех дней они смогли найти здесь новых партнеров и единомышленников. Шестьдесят из вас отметили, что после очной сессии изменили подход к реализации и будут заниматься усовершенствованием своего проекта, 25 человек планируют перейти к монетизации своей инициативы, а 20 участников программы уже решили тиражировать свои проекты в другие регионы", – отметил председатель совета АВЦ, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.

После завершения очной части программы авторы инициатив продолжат работать с кураторами и экспертами, а также принимать участие в вебинарах.