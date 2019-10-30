Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T10:43Z
https://ria.ru/20191030/1560383137.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156038/25/1560382599_0:0:1563:879_1036x0_80_0_0_1f59b1329d976003aa9cb9e5ca8dda08.jpg
РИА Новости
Школа волонтера

В Сенеже завершился очный интенсив конкурса "Доброволец России – 2019"

10:43 30.10.2019
23
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центровВ Сенеже завершился очный интенсив конкурса "Доброволец России – 2019"
В Сенеже завершился очный интенсив конкурса Доброволец России – 2019
© Пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Очная часть акселерационной программы поддержки и сопровождения проектов всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019", проходившей в мастерской управления "Сенеж", завершилась 29 октября, сообщает Ассоциация волонтерских центров.
Отобранные из числа участников конкурса авторы 76 инициатив из 40 регионов России прошли очный интенсив под руководством опытных наставников. Они изучали модели социального воздействия, методы продвижения проектов, а также занимались развитием личной эффективности.
"Здесь за эти несколько дней вы прошли очную программу обучения, но ни один человек не сможет дать вам точный рецепт того, как создать успешный проект. Вам могут только помочь найти свой путь и верное направление движения. Всегда важно стараться сделать что-то свое, в любом деле необходимо искать собственный путь, стиль, способ, чтобы после себя оставить именно свой след", – сказал ректор мастерской управления "Сенеж", заместитель директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Каспржак.
Стали известны финалисты конкурса Доброволец России – 2019
23 октября, 12:22Школа волонтера
Стали известны финалисты конкурса "Доброволец России – 2019"
На первом очном интенсиве эксперты и тренеры проработали с участниками конкурса темы управления проектами и использования цифровых технологий, а также рассказали о принципах финансовой устойчивости, выявлении целевой аудитории и способах тиражирования проектов.
"Как отметили 17 человек из присутствующих 76 авторов проектов, по итогам прошедших четырех дней они смогли найти здесь новых партнеров и единомышленников. Шестьдесят из вас отметили, что после очной сессии изменили подход к реализации и будут заниматься усовершенствованием своего проекта, 25 человек планируют перейти к монетизации своей инициативы, а 20 участников программы уже решили тиражировать свои проекты в другие регионы", – отметил председатель совета АВЦ, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.
После завершения очной части программы авторы инициатив продолжат работать с кураторами и экспертами, а также принимать участие в вебинарах.
По итогам участия в программе руководители проектов смогут усовершенствовать свои инициативы, а лучшие из них получат возможность создать социальные франшизы и тиражировать проекты в регионах страны.
000000
Обсудить 0
Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в РоссииВолонтерыАлексей Каспржак
Рекомендуем
Стартовал набор добровольцев на V Национальный чемпионат Абилимпикс
Стартовал набор добровольцев на пятый национальный чемпионат "Абилимпикс"
Красный Крест готов начать сотрудничество с волонтерами-медиками
Красный Крест готов начать сотрудничество с волонтерами-медиками
Отпечатки пальцев в компьютерной базе данных
Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу подвел итоги заседания Совета министров обороны стран СНГ
Девушка с ноутбуком
Эксперты обсудили плюсы и минусы анонимности пользователей в интернете
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Мосгордума переназначила Потяеву на должность московского омбудсмена
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко отметила роль соотечественниц в формировании мировой повестки дня
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
Депутаты вместе с регионами будут развивать сервис для автотуризма
Президент РФ Владимир Путин
Поддержка института семьи – важная общенациональная задача, заявил Путин
Надписи Facebook
Facebook в Великобритании выплатит 500 тысяч фунтов по делу о защите данных
Пользователь с ноутбуком
"Трезвая Россия" подсчитала интернет-ссылки, пропагандирующие наркотики
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
"Крайний либерализм" разрушает нравственную жизнь человека, считают в РПЦ
Валерий Фадеев
Фадеев отметил недостаток информации о репрессиях в школьной программе
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Приангарье полиция начала проверку из-за избиения общественника
Врач заполняет историю болезни
Российские губернаторы обсуждают вопросы региональной медицины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
Лента новостейМолния