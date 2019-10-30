В Миннефти Сирии надеются на помощь России в восстановлении месторождений

ДАМАСК, 30 окт – РИА Новости, Заман Рамазанов. Министерству нефти Сирии удалось ввести в строй все нефтяные месторождения, возвращенные под контроль Дамаска в ходе последних операций сирийской армии по освобождению территорий, ведомство надеется на помощь РФ в восстановлении и увеличении уровня добычи нефти, заявил в интервью РИА Новости директор департамента планирования и международного сотрудничества министерства нефти Сирии Мухаммад Джеруди.

По его словам, сейчас уровень ежедневной добычи нефти в САР составляет порядка 24 тысяч баррелей.

"Во время недавнего освобождения территорий выявлены многие месторождения, которые были разрушены. Часть их уже восстановлены", - заявил Джеруди на полях выставки компаний нефтегазового сектора SyrPetro.

Чиновник пояснил, что план восстановления месторождений разделен на три этапа. Первый заключается в "экстренных" мерах, призванных немедленно ввести в строй месторождение. По словам Джеруди, во всех освобожденных регионах данный этап уже реализован.

Второй этап подразумевает меры по восстановлению добычи на том уровне, который был до начала сирийского кризиса. Третий этап – долгосрочный - нацелен на дальнейшее развитие месторождений, причем исключительно силами сирийских специалистов.

"Второй этап восстановления месторождений реализован на 85% в освобожденных регионах, оставшиеся, даст Бог, будут восстановлены", - заявил собеседник агентства.

"У России есть опыт в нефтегазовой сфере... этот опыт и наличие специалистов в данной сфере значительны, воспользовавшись ими и поддержкой РФ, это поможет восстановить работу этих месторождений как в прежние времена, восстановить и увеличить добычу на них", - заявил Джеруди.

Он отметил, что у министерства есть планы по восстановлению добычи на 2030-2040 годы. "Россия нам значительно поможет в реализации этих планов", - заявил собеседник агентства.