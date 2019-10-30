ЦОДД призвал московских водителей быть внимательнее из-за непогоды

Автотранспорт во время снегопада в Москве. Архивное фото

Автотранспорт во время снегопада в Москве

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Центр организации дорожного движения Москвы рекомендует столичным водителям не выезжать на летней резине и быть внимательными на дорогах из-за непогоды, сообщается на официальной странице ЦОДД в Центр организации дорожного движения Москвы рекомендует столичным водителям не выезжать на летней резине и быть внимательными на дорогах из-за непогоды, сообщается на официальной странице ЦОДД в Twitter

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости о том, что в среду ожидается облачная и ветреная погода с кратковременным снегом. Температура воздуха днем будет около нуля градусов, вечером может понизиться.

"Не выезжайте на летней резине, держите дистанцию и будьте очень внимательны на дороге. Мы все - и автомобилисты, и пешеходы - отвыкли от зимы", - говорится в сообщении.